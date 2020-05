SpaceX-oppskyting avlyst på grunn av dårlig vær

Det gjensto 16 minutter og 53 sekunder da meldingen kom om at oppskytingen er avlyst. Da hadde astronautene Bob Behnken og Doug Hurley ventet i romkapselen i nesten to timer.

Neste oppskytingsmulighet blir lørdag.

🌩️ No launch for today - safety for our crew members @Astro_Doug and @AstroBehnken is our top priority.



We'll try, try again to #LaunchAmerica on Saturday with liftoff at 3:22pm ET. NASA TV will begin coverage at 11 am. Join us again virtually: https://t.co/LO1sJwia2G