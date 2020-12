SpaceX har koblet seg på Den internasjonale romstasjonen

Oppskytingen ble gjennomført fra Kennedy Space Center i Florida natt til mandag, og Crew Dragon-romkapselen med navnet «Resilience» ankom tirsdag morgen. Den skal være ved romstasjonen fram til våren.

Tilkoblingen skjedde rundt 400 kilometer over den amerikanske delstaten Ohio.

Reisen fra jorden tok 27 timer og var styrt av Nasas kontrollrom.

Dette er det andre astronautoppdraget til SpaceX, men første gang Elon Musks selskap har sendt et mannskap til romstasjonen for et opphold på et halvt år. Tidligere testturer varte i to måneder.

Tre amerikanske og en japansk astronaut skal være på romstasjonen inntil de får avløsing i april. Også de nye astronautene blir sendt opp med en Dragon-romkapsel.

Deretter vil SpaceX og Boeing vekselvis transportere astronauter til og fra stasjonen på oppdrag fra Nasa.

SpaceX overførte direktebilder i et kort tidsrom som viste astronautene i setene. Det har verken amerikanere eller russere klart før.

Påtroppende president Joe Biden sier i en uttalelse at romferden viser kraften i vitenskapen og hva man kan klare gjennom innovasjon, oppfinnsomhet og målrettethet.

Visepresident Mike Pence, som deltok på oppskytingen med sin kone Karen, omtaler romferden som en ny epoke i menneskelig romutforskning i USA.

