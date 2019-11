Hvorvidt sosiale medier har negativ effekt på unges mentale helse, er ofte gjenstand for debatt. Særlig kroppspress får gjerne mye av skylda for spesielt unge jenters psykiske plager.

En relativt fersk studie bekrefter at sosiale medier er skadelig for unge. Så langt stemmer. Men studien fastslår samtidig at problemet er mer sammensatt enn tidligere antatt. Det skriver CNN.

Hyppig bruk

Det er nemlig ikke sosiale medier i seg selv som er skadelig, eller kroppspress som er hovedkilden til de psykiske plagene.

Ifølge studien er problemet derimot at hyppig bruk av sosiale medier som Instagram, Facebook, Snapchat og Twitter avbryter i hverdagen, og dermed går på beskostning av grunnleggende behov som søvn og fysisk aktivitet.

Bob Patton, en foreleser i klinisk psykology ved Surrey University i England hevder at det dermed har lite for seg å bare prøve å få unge til å bruke sosiale medier mindre.

– Å utvikle strategier som fremmer bedre søvn- og treningsatferd, kan like gjerne være det som trengs for å redusere psykologiske plager, sier Betton til CNN.

Psyksik press

Studien fant at hyppigere bruk av sosiale medier er kan skade unges mentale helse. Særlig hos jenter var denne sammenhengen tydelig.

«Svært hyppig bruk» ble av forskerne definert som å sjekke Facebook, Twitter og Snapchat mer enn tre ganger om dagen, noe mange unge overskrider med god margin. Ungdommene ble derimot ikke spurt om hvor tid de brukte inne på de sosiale mediene hver dag – noe som er en svakhet ved undersøkelsen, ifølge forskerne.

I tillegg viser studien at ungdommene taper på to fronter. Ikke bare går de glipp av søvn og fysisk aktivitet, men i tiden de ikke bruker på dette blir de også utsatt for flere negativ inntrykk enn de ville blitt uten sosiale medier. Særlig netthets trekkes fram som kilden til mentalt stress.

Artikkelen spesifiserer ikke hvorvidt dette gjelder netthets rettet mot ungdommene i studien, eller om det er netthets de observerer i kommentarfelter og lignende.

I undersøkelsen, som er publisert i The Lancet Child & Adolescent Health, har forskerne fulgt mer enn 10.000 britiske ungdommer i alderen 13-16 år over tre år.

