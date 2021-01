Søreide bekymret etter pågripelsen av Aleksej Navalnyj

– Svært bekymret for arrestasjonen av opposisjonslederen Aleksej Navalnyj, skriver Søreide via Utenriksdepartementet sin Twitter-konto søndag kveld.

– Vi holder russiske myndigheter ansvarlige for at hans grunnleggende rettigheter blir ivaretatt. Russland må gjøre omstendighetene rundt forgiftningen av Navalnyj kjent, la hun til.

