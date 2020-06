Folk i nærheten kunne tirsdag høre lyden av eksplosjonen og se røyk, ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

Sør-Koras gjenforeningsdepartement bekrefter at kontoret er ødelagt. Det lå i nærheten av industriområdet i Kaesong, ikke langt fra grensa mot Sør-Korea.

Forholdet mellom de to koreanske landene har i det siste surnet ytterligere, og Nord-Korea truet i helgen med å ødelegge kontoret i Kaesong.

Søsteren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, Kim Yo-jong, sa at «det ubrukelige» samarbeidskontoret om ikke lenge ville ligge i ruiner.

I forrige uke truet Nord-Korea med å kutte all kontakt med nabolandet. Nordkoreanerne har også reagert uvanlig sterkt på at sørkoreanske aktivister sender løpesedler med luftballonger over grensa mot Nord-Korea. De truer også med å sende soldater inn i demilitariserte områder langs grensen mot Sør-Korea.

– Planen er å rykke inn i sonene som ble demilitarisert under avtalen mellom nord og sør, og å gjøre frontlinjen om til en festning og ytterligere styrke de militæres årvåkenhet mot sør, uttalte hæren tirsdag.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Sørkoreanske medier melder at det kan dreie seg om et område rundt den nevnte grensebyen Kaesong, og ved Kumgangfjellet på østkysten.

Sør-Korea har bedt regimet i nord om å slutte med å øke spenningen og heller sette seg ved forhandlingsbordet.

Flere analytikere har uttalt at Nord-Korea trolig har trappet opp retorikken fordi nedrustningssamtalene med USA har kjørt seg fast.