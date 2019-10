Soldater er sinte og frustrerte etter Trump-avgjørelse: – Jeg skammer meg

Av Steffen Zachariassen, ABC Nyheter

Amerikanske myndigheter opplyste mandag at de 1.000 amerikanske soldatene som oppholder seg i Nord-Syria, har fått ordre om å trekke seg ut av landet.

Tyrkiske styrker har de siste dagene rykket inn i Syria og gått til angrep på kurdiske styrker langs grensen. De kurdiske styrkene har til nå vært USAs fremste allierte i Syria i kampen mot IS.

Til New York Times forteller flere amerikanske soldater at de reagerer sterkt på avgjørelsen om trekke militært personell ut av landet og dermed overlate de kurdiske styrkene til seg selv.

– De stolte på oss, og vi brøt den tilliten, sier en soldat, som ikke vil stå frem med navn i frykt for represalier, i et intervju med storavisen.

– Jeg skammer meg, sier en anonym soldat til New York Times.

Tyrkia vil etablere en sikkerhetssone langs den syriske grensen, i samme område som amerikanske soldater har vært stasjonert.

På flukt

Minst 130.000 mennesker er ifølge FN drevet på flukt etter at Tyrkia i forrige uke innledet sin militæroffensiv mot nabolandet. Minst 60 sivile skal ifølge ubekreftede meldinger være drept i angrepene.

En amerikansk tjenesteperson sier til CNN at det er velkjent at noen av de høyest betrodde forsvarstoppene reagerer på behandlingen kurderne får.

– Veldig, veldig vanskelig

En spesialsoldat blir sitert på at de ønsker å hjelpe de kurdiske styrkene og at de ikke ønsker å etterlate dem i «denne situasjonen».

General Joseph L. Votel, tidligere leder av forsvarets hovedkommando, er bekymret for konsekvensene. Han frykter avgjørelsen vil ødelegge tilliten de kurdiske styrkene har fått til de amerikanske soldater.

– Det ser ut til på dette tidspunktet at vi har gjort det veldig, veldig vanskelig for dem å ha et partnerskap med oss på grunn av den nylige politiske beslutningen, sier Votel til CNN.

IS-fengsel

Tyrkias forsvarsminister Hulusi Akar anklaget mandag kurdiske myndigheter i Nord-Syria for å ha åpnet dørene i et fengsel med IS-fanger før tyrkiske styrker ankom området.

Dette er ikke bekreftet, men Trump tror kurderne kan komme til å løslate IS-fanger i et forsøk på å trekke amerikanerne med i krigen mot Tyrkia. Det kommer aldri til å skje, forsikrer Trump.

– Er det virkelig noen som tror at vi går til krig mot NATO-landet Tyrkia, tvitrer han.

Saken ble først publisert hos ABC Nyheter