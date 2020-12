Solberg og Microsoft-gründeren Bill Gates møttes tirsdag digitalt for å snakke om det internasjonale arbeidet Norge leder for å skaffe penger til utvikling og produksjon, og ikke minst rettferdig fordeling, av vaksiner, tester og medisiner.

Det såkalte ACT-A-samarbeidet har så langt kun fått løfter om 10 milliarder dollar fra ulike land og bidragsytere, mens behovet er anslått til 38 milliarder dollar. Bill & Melissa Gates Foundation og Norge er begge store bidragsytere til samarbeidet.

ACT-A står for Access to COVID-19 Tools Accelerator.

Solberg sier det er urovekkende at det fremdeles mangler så mye penger til arbeidet.

– Det bekymrer meg, fordi det betyr at vi forlenger den økonomiske krisen, sier Solberg til NTB.

Frykter de må vente på Biden

Solberg sier det trengs bidrag både fra flere filantroper som Bill Gates, fra næringslivet og fra flere land.

– Vi snakket om håpet om å få USA mer med i dette arbeidet. Både Gates foundation og mange andre organisasjoner i USA jobber for å få president Donald Trump og Kongressen med på dette, men det er mulig vi må vente på at Joe Biden blir president, sier Solberg.

– Har du mer tro på at Biden vil bidra enn Trump?

– Tradisjonelt har demokratene vært mer opptatt av multilateralt samarbeid, selv om også republikanerne tidligere har vært veldig opptatt av det. Men de har vært litt mindre opptatt av det de siste årene, og det er litt leit, sier hun.

Frykter forsinkelser

John-Arne Røttingen, som har ansvar for den norske deltakelsen i det internasjonale pandemi-innsatsen, sier det vil bli store forsinkelser i vaksinearbeidet dersom ikke finansieringen kommer på plass.

– Vi har sagt at vi trenger 4,5 milliarder dollar innen utgangen av året for å sikre sluttføring av utvikling og oppstart av produksjon av både vaksiner og tester og legemidler, sier han.

For utviklingslandene jobbes det på spreng for å utvikle vaksiner som tåler å bli lagret i kjøleskapstemperatur og som ikke trenger dypfrysing slik vaksinen som nå gis i Storbritannia, krever.

Tre vaksiner som tåler høyere temperaturer er nå i siste fase av testingen.

Røttingen sier vaksiner som krever dypfrysing på -70 grader er krevende i utviklingsland der mangel på elektrisitet er et stort problem mange steder.

– Det er fortsatt slik at 1 milliard mennesker i verden er knyttet til helsefasiliteter og klinikker som ikke har elektrisitet, og da en utfordring å skaffe frysekapasitet, sier han.

Dekker de fattigste landene

Tirsdag ble de første personene vaksinert i Storbritannia. Røttingen sier mennesker i resten av verden, inkludert utviklingslandene, kan forvente å bli vaksinert i løpet av våren.

– Vi har klart å sikre avtaler inn i Covax-samarbeidet som dekker 92 av de fattigste landene i verden, sier han.

Røttingen påpeker at det uansett vil ta tid å vaksinere alle i alle land, slik at det også er et stort behov for tester, legemidler og smittevernutstyr de neste ett til to årene.