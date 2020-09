Østerrikeren Josef Köberl (42) slo forrige uke sin egen rekord i øvelsen «stå så lenge som mulig i en boks fylt med isbiter». 42-åringen holdt i hele to timer, 30 minutter og 57 sekunder. Den forrige rekorden – tatt av samme mann i fjor – var på to timer, åtte minutter og 47 sekunder.

En kald fornøyelse. Foto: Leonhard Foeger/NTB scanpix

Det er nyhetsbyrået Reuters og storavisen The Guardian som melder om den vellykkede isrekorden.

– Det er en deilig følelse med sol og varme på kroppen, sa østerrikeren da han kom ut av isboksen.

Les også: Fikk postkort som var sendt for nesten 100 år siden

Köberl var dekket av is til over skuldrene, der han sto i en gjennomsiktig boks med armene krysset. Han var kun iført badebukse. Ifølge The Guardian var boksen fylt med 200 kilo is.

– Jeg skal klare å ta på meg sokkene selv. Det første som må varmes opp er beina, sa 42-åringen.

Etterpå tok 42-åringen seg like godt en iskrem (!). Foto: Ronald Zak/NTB scanpix