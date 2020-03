Smitter fra Europa til Afrika: – Dødstallene kan bli enormt høye

Hva når spredningen av korona brer om seg i verdens mest sårbare land? Dette er WHOs største frykt.

Stadig flere afrikanske land melder nå om sine første rapporterte tilfeller av koronasmittede. Fredag ble det meldt at også Ghana og Gabon og Kenya har fått tilfeller. Personen i Gabon hadde vært i Frankrike, de to i Ghana hadde vært i henholdsvis Norge og Tyrkia, og personen i Kenya hadde vært i USA.

Dermed har totalt minst 14 afrikanske land registrert koronasmitte, og fredag var tallet 145 personer på kontinentet, ifølge en løpende oversikt fra WHO.

Kan få høye dødstall

– Frykten er at koronaviruset treffer Afrika sent, men voldsomt, sier Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad, til Dagsavisen.

– Dersom det sprer seg tungt i Afrika, kan konsekvensene bli veldig mye større enn her. Dødstallene kan bli enormt høye. Blant annet er store afrikanske byer med enormt stor befolkningstetthet, store slumområder og ekstremt dårlig folkehelse veldig utsatt, sier Solhjell.

Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad. Foto: NTB scanpix

Så godt som alle tilfeller som var rapportert i land som går innunder WHOs afrikanske region (som er nesten alle unntatt enkelte i det nordlige Afrika) per 11. mars, hadde nylig kommet fra et land i Europa, melder WHO.

Men nå begynner også spredningen å skje lokalt i Afrika. Sør-Afrika meldte torsdag om sitt første tilfelle av lokal spredning. En person var blitt smittet lokalt av en kinesisk forretningsmann, melder den sørafrikanske avisen Business Day. Tallet på smittede i landet var da 17.

Norad har avlyst alle reiser for sine ansatte på ubestemt tid framover.

– At de fleste tilfellene i Afrika så langt har kommet fra Europa er en viktig påminnelse for oss om at vi har et ansvar for ikke å spre smitte videre til sårbare land, sier Solhjell.

Mørketall

Landene som er registrert med tilfeller er nå Sør-Afrika, Togo, Burkina Faso, Kamerun, Elfenbenskysten, Den demokratiske republikken Kongo, Algerie, Nigeria, Senegal, Egypt, Tunsia, Marokko, Ghana, Gabon og Kenya.

– Vår største bekymring er potensialet for spredning av viruset til svakere helsesystemer, sa WHO-sjef Tedro Adhanom Ghebreyesus før de første tilfellene kom til Afrika.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein regner med mørketall.

– Selv om flere land ennå ikke har registrerte tilfeller, må vi ta høyde for at det kan være mørketall. Det er også grunn til å tro at en rekke land ikke har tilstrekkelig med kapasitet til å teste for og håndtere eventuelle utbrudd, sier utviklingsministeren til NTB.

Fra Europa

På verdenskartet over påviste tilfeller av coronaviruset var det lenge helt blankt i Afrika. Dette til tross for at det antas å være minst en million, kanskje opp mot to millioner kinesere på det afrikanske kontinentet. Kina er sterkt inne på det meste av kontinentet med massive investeringer, og rundt 10.000 kinesiske bedrifter opererer i Afrika.

Nå er altså tilfellene som er oppdaget i Afrika knyttet til opphold i Europa, ikke Kina.

Flere kan teste

Inntil begynnelsen av februar var det kun to laboratorier i hele Afrika – ett i Sør-Afrika og ett i Senegal – som hadde utstyret som er nødvendig for å påvise covid-19 hos mistenkte tilfeller. Etterhvert fikk stadig flere land i Afrika tilgang til diagnostisering gjennom en opptrapping fra WHO, og fra 2. februar til 10. mars hadde antall land som kan teste for viruset økt fra to til 39 i Afrika.

Men enkelte land har fortsatt ikke mulighet til å gjennomføre diagnostisering.

– Malawi har for eksempel ingen laboratorier som kan gjøre dette, sier Solhjell.

Mangler intensivplasser

Mange land i Afrika vil ha store problemer med massiv spredning på grunn av mangel på intensivbehandling, kommunikasjonsmuligheter og koordinering.

Problemet i land med svakt helsevesen er ikke bare den begrensede muligheten for å påvise viruset, men også kapasiteten til å behandle, påpeker overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet.

– Bekymringen er knyttet til det lille mindretallet som får alvorlig sykdom. Da kreves det behandles i intensivavdeling, og det er det betydelig mangel på i mange afrikanske land. Det betyr at pasienter som i Norge kan reddes, kanskje ikke kan reddes i land med dårlig helsevesen, sa Aavitsland til Dagsavisen nylig.

Lærte av ebola

Solhjell påpeker problemet er tredelt for mange afrikanske land:

– For det førse har de et dårligere utgangspunkt for å gjennomføre tiltak. For det andre har de mange i en sårbar helsesituasjon som gjør at mange kan bli alvorlig syke. For det tredje har de en dårligere behandlingskapasitet, sier Norad-direktøren.

Han påpeker samtidig at mange afrikanske land gjør mye.

– Det afrikanske kontinentet og mange land der har en betydelig evne til å gjøre en del selv. Blant annet lærte mange land mye av ebolakrisen, sier Solhjell.

Etter det opprettet Den afrikanske union (AU) blant annet Africa Centres for Disease Control and Prevention.

Nå intensiverer WHO innsatsen i Afrika.

– Grunnen til at koronaviruset sprer seg senere der, er nok at kontaktflaten med resten av verden er mye mindre enn her, afrikanere har mindre kontakt med blant annet Europa. Trolig kan dette gi grunnlag for å holde unna en del områder og gi litt mer tid til å forebygge. Men det krever også bred internasjonal innsats hvis man skal hindre en stor krise i Afrika, sier Bård Vegar Solhjell til Dagsavisen.

