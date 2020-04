Småbyer i USA advarer skiturister mot å reise på "virusferie"

Flere amerikanske småbyer med populære skianlegg opplever en kraftig økning av koronasmitte, skriver avisen The Guardian.

I den lille byen Ketchum i delstaten Idaho har ordføreren Neil Bradshaw gått ut og advart folk om å reise til regionen på såkaldt "virusferie".



Ketchum er den nærmeste byen til det populæret og lukseriøse skistedet i Sun Valley, et skisted som har tiltrukket seg kjendiser og billionærer i årevis, blant de mest kjente er Arnold Schwarzenegger, Mark Zuckerberg, Marilyn Monroe og Clint Eastwood. I forrige sesong ble det solgt 426 500 dagspass.

Uproposjonelle tall

I USA, som nå står for hvert fjerde påviste smittetilfelle i verden, øker dødsraten svært raskt, særlig i New York.

Søndag kveld var det meldt om over 9.300 døde i USA, noe som tilsvarer 28 per 1 million innbyggere.

New York sto alene for nærmere 4.200 av dødsfallene, og dette tilsvarer 212 per 1 million innbyggere.

Ketchum og Sun Valley ligger i fylket Blaine som bare har 22 000 innbyggere, og per torsdag 2 april, hadde de 351 smittede. Til sammenligning har nabofylket Ada en belfolkning på 456 849 (2017) og bare 281 bekreftet smittede, skriver avisen Idaho statesman.

Ordføreren Neil Bradshaw skrev et innlegg i en annen Idaho-avis, der han oppfordret folk til å be venner og besøkende om å la være å komme til byen, og la til at: "Det kommer til å bli vanskelig for oss, som er så vant til å ønske besøkende velkommen til byen vår, men vi er nødt til å redusere antall personer som besøker vårt område".



På myndighetenes nettsider ber de kun folk i New York, New Jersey og Conncticut om å avstå fra reiser som ikke er høyst nødvendig, men for befolningen i resten av landet ber de kun folk om å tenke over om stedet de reiser til kan ha høy smittefare, eller om de vil risikre å smitte sine eldre eller skape problemer for arbeidssituasjonen sin.

De store utbruddet i Blaine har overbelastet regionens eneste sykehus, som bare har én respirator, og som ble delvis stengt ned etter at flere av de ansatte ble satt i karantene.

The Guardian omtaler fenomenet som en nasjonal trend. Flere småsteder i USA har en økonomi basert på utendørs fritidsaktiviteter, og disse stedene har tre ganger så stor smitterate enn småsteder med annen økonomi.