Det er Verdens FN-samband som arrangerer den digitale debatten og kandidathøringen for Canada, Irland og Norge i New York. FN-ambassadør Mona Juul skal representere Norge.

Høringen skulle vært holdt for flere uker siden, men er blitt utsatt på grunn av koronapandemien. Avstemningen om hvem som skal fylle de to ledige plassene i den såkalte vestgruppen, skal imidlertid holdes som planlagt 17. juni.

Sist gang Norge var medlem i FNs sikkerhetsråd var i 2001–2002. Allerede i 2007 begynte Norge en forsiktig kampanje for å sikre seg en av de ti roterende plassene, ifølge utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). I 2016 ble kampanjen trappet opp, og siden da har den kostet Norge 29 millioner kroner, ifølge Utenriksdepartementets egen oversikt.

Fatte folkerettslig bindende vedtak

I en kronikk i Aftenposten lørdag skriver Søreide at Norge spesielt vil prioritere å jobbe for respekt for folkeretten og menneskerettighetene. Regjeringen argumenterer blant annet med at Norge har inngående kjennskap til blant annet Sør-Sudan, Colombia, Myanmar, Filippinene og den israelsk-palestinske konflikten gjennom sitt fredsdiplomati.

Andre saker som Norge ønsker å sette på dagsordenen, er kvinners deltakelse i fredsprosesser og beskyttelse av sivile. Norge vil også jobbe for at klimarelaterte sikkerhetstrusler drøftes i Sikkerhetsrådet.

FNs sikkerhetsråd er det eneste internasjonale organet med mandat til å fatte folkerettslig bindende vedtak om konfliktløsning, fredsbevarende operasjoner, sanksjoner og maktbruk. (NTB)

Fakta om kampanjen for plass i FNs sikkerhetsråd

* Norge ønsker en av de ledige plassene i FNs sikkerhetsråd i 2021 og 2022.

* Norge sa allerede i 2007 at vi ønsker plassen, og i juni 2018 startet den offisielle kampanjen.

* Det er regjeringen som står for kampanjen. Kongefamilien er også engasjert.

* Irland og Canada konkurrerer også om de to plassene som blir ledige i 2021 og 2022, som er reservert for land i gruppen som tilhører de vestlige FN-landene.

* FNs sikkerhetsråd har til sammen 15 plasser. Fem faste plasser tilhører Kina, USA, Russland, Frankrike og Storbritannia. Ti plasser velges blant FNs andre medlemsland. Da for to år av gangen.

* Sikkerhetsrådets viktigste oppgave er å sikre fred og sikkerhet i verden. De faste landene har vetorett, og dermed kan ett land alene stoppe et viktig forslag.

* Norge har sittet i Sikkerhetsrådet fire ganger tidligere: 1949-950, 1963-1964, 1979–1980 og i 2001–2002. (NTB)