Store deler av verden åpner nå opp etter uker eller måneder med restriksjoner i koronakrisen. Men de slipper opp under helt forskjellige omstendigheter: Mens mange land i Europa har kontroll på eller ser en stabilsering eller nedgang i antall smittede, syke og døde, går tallene feil vei land i andre deler av verden, særlig i Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Probemet for disse landene er at mange av dem slipper opp restriksjonene samtidig som tallene er på vei opp. De har allerede hatt en periode med «lockdown», og trenger sårt å få hjulene i gang igjen av økonomiske og sosiale hensyn.

Her er noen av landene med utvikling som vekker bekymring:

India

Bekymringen for verdens nest mest folkerike land, med sine 1.4 milliarder innbyggere, er stor. India er landet helseeksperter deler den største bekymringen for, ifølge nettstedet Vox, som har snakket med en rekke eksperter og forskere om tendenes i koronapandemien globalt for øyeblikket.

Daglige nye smittetilfeller og døde har steget gjennom hele den siste måneden, og antall registrerte døde er nå nærmere 8.000.

Den farlige kombinasjonen i India er at landet er enormt folkerikt og tett befolket, har mange fattige som lever under elendige forhold og at restriksjonene nå letter samtidig som man ser en økning i tilfeller.

Indias statsminister Narendra Modi kunngjorde «lockdown» 24. mars, og restriksjonene har vært strenge i lang tid. Men det har rammet den fattige befolkningen hardt, og nå har man begynt å lette på tiltakene, som å åpne butikker og restauranter.

India er ikke det eneste landet i Sør-Asia med bekymringsfull utvikling. Både Pakistan og Bangladesh rapporterer mange nye smittede daglig nå. Tirsdag hadde Pakistan over 5.000 nye smittede, mens Bangladesh hadde over 3.000 nye smittede, ifølge Worldometers.

Les også: Da verden stengte: Seks personer fra seks land forteller. Indiske Gunjeet Sra hørte fuglekvitter for første gang i storbyen (+)

Brasil

Bare på én dag, tirsdag, ble det registrert over 30.000 nye smittede i Brasil, ifølge en oversikt fra Worldometers. Epidemien har vært på opptur i flere uker i det gigantiske landet i Sør-Amerika, som nå har nest flest smittede i verden etter USA.

Omstridte president Jair Bolsonaro har vært sterkt imot nedstengninger på grunn av økonomien, likevel har delstater og byer innført sine egne restriksjoner. En del har likevel begynt lettelser igjen nå, selv om statistikken for covid-19 går feil vei.

Brasil er bare ett av flere latinamerikanske land som er hardt rammet. Latin-Amerika ble erklært episenteret for koronapandemien i mai av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Også Peru og Mexico er blant landene i Latin-Amerika som den nå er svært stor bekymring for, med sterk økning av tilfeller.

Hele Latin-Amerika og Karibia er under press.

– Krisen har presset regionen vår helt på grensen, uttalte nylig direktør Carissa F. Etienne i Den panamerikanske helseorganisasjonen.

Sør-Afrika

Sør-Afrika har den siste uka registrert de høyeste tallene over nye smittede og døde siden utbruddet startet. Med drøyt 1.100 registrerte covid-19-dødsfall er Sør-Afrika langt fra blant de verst rammede landene så langt i koronaepidemien, men bekymringen er knyttet til hva som vil skje nå som restriksjonene er færre.

En ekspertgruppe som rådgir regjeringen har advart om at landet kan ha 40.000 koronadøde innen året er omme.

Kisten av en person som døde av covid-19 blir båret i Grassy Park, Cape Town. Antallet smittetilfeller øker i Sør-Afrika, til tross for at landet var tidlig ute med restriksjoner. Foto: NTB scanpix

Som i andre land kan det slå hardt ut for de fattigste.

– Ulikheter når det gjelder helse og boligforhold gjør at dette har et eksplosivt potensial for svarte sørafrikanere i tettbefolkede townships, sier Chris Beyrer, professor ved Johns Hopkins-universitetet i USA til Vox.

Sør-Afrikas regjering gikk tidlig inn med kraftige tiltak, og hadde noen av verdens strengeste restriksjoner allerede fra mars, da folk ble bedt om å holde seg hjemme, og salg av alkohol og tobakk ble forbudt. President Cyril Ramaphosa har fått ros for de tidlige tiltakene.

Men regjeringen går en vanskelig balansegang, fordi mange lider sterkt økonomisk og sosialt under restriksjonene, og fra mai begynte man så smått å lette på tiltakene.

President Ramaphosa er bekymret for utviklingen, men sier månedene som har gått med restriksjoner i alle fall har gitt helsevesenet mer tid til å forberede seg.

Iran

Iran var et av de første landene som begynte bli rammet av koronaspredning etter Kina i vinter. Det som bekymrer i Iran nå er at landet ser ut til å være inne i en runde nummer to. Etter at antallet nye tilfeller toppet seg i slutten av mars gikk det ned igjen mot begynnelsen av mai. Men fra mai og utover i juni har det igjen steget.

Situasjonen i enkelte provinser blir beskrevet som alarmerende. Iranske myndigheter har lettet på restriksjonene, men har advart om at en ny runde med «lockdown» kan bli nødvendig dersom ikke folk tar på alvor beskjeden om å holde avstand. De økonomiske konsekvensene av en ny nedstengning gjør trolig at det sitter langt inne å stenge ned igjen.

Eksperter mener årsaken til oppblussingen av spredningen er at folk ikke tar avstandsrådene nøye nok, skriver BBC.

Iran kan derfor bli et urovekkende eksempel for andre land om hva som skjer dersom folk slapper for mye av etter at tallene er begynt å gå ned.

Russland

Antall nye smittede og døde har stabilisert seg noe den siste uka, men det er fremdeles høye tall i Russland. Med nærmere 500.000 registrerte smittetilfeller er Russland på tredjeplass i verden når det gjelder faktiske tall på smittede, etter USA og Brasil.

Rapporter i det siste kan også tyde på at det har vært en underrapportering av covid-19-dødsfall, og at det skjuler seg store mørketall. Tallet på dødsfall i Moskva har vært langt høyere enn det de offisielle covid-19-tallene skulle tilsi. Blant annet så man et langt høyere tall på døde i april i år sammenlignet med april i tidligere år, skrev The New York Times nylig.

Les også: Leger uten grenser i Brasil: - Folk er redde.