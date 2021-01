22 år gamle Amanda Gorman er plutselig blitt et kjent navn etter at hun framførte diktet «The Hill We Climb», som hun hadde skrevet selv, under innsettelsen av Joe Biden som president denne uka. Hun er den yngste som har framført dikt under en slik seremoni.

Det var Jill Biden som foreslo at Amanda Gorman kunne framføre dikt under innsettelsen. Her klapper hun og Kamala Harris etter Gormans opptreden. Foto: Reuters/NTB

At nettopp hun sto på scenen, er det Bidens kone Jill som får æren for. Engelsklæreren Jill Biden, som har doktorgrad i skoleledelse, hadde hørt henne tidligere og tenkte hun ville være perfekt.

Jill Biden satte dermed sitt preg allerede den første dagen som førstedame. Er det et signal om hvordan 69-åringen vil fylle rollen som ektefellen til USAs president?

Rettet prøver på flyet

– Jill Biden er åpenbart veldig til stede for mannen i sin rolle, sier Vårin Alme, USA-kommentator på nettstedet AmerikanskPolitikk.no, til Dagsavisen.

Hun mener hennes påvirkning i seremonien er et eksempel på det.

– Jill Biden kommer uansett til å skape historie ved å bli den første førstedamen som vil fortsette å ha en betalt jobb ved siden av rollen, sier Alme.

Jill Biden har jobbet som lærer i over 30 år, og har sagt hun vil fortsette i jobben ved Northern Virginia Community College sør for Washington, ved siden av pliktene som førstedame.

Jill Biden brenner for utdanning. Her ved et skolebesøk i Wilmington, Delaware, i september 2020. Foto: AFP/NTB

Biden har litt erfaring med en slik arbeidsfordeling. I åtte år var hun USAs «andredame» som kona til Joe Biden mens han var visepresident for Barack Obama.

Hun rettet innleveringer i en liten krok av flyet Air Force Two, og Secret Service-vaktene kledte seg som collegestudenter for å gli inn i mengden da hun var på skolen, skriver Politico.

Professor Katherine Jellison ved Ohio University har studert førstedamers roller.

– Det vil være en virkelig modernisering av førstedamerollen at presidentens ektefelle lever et slags liv som ligner det flertallet av kvinner gjør, nemlig å jobbe utenfor hjemmet, sier hun til Politico.

– Er hennes kjerne

«Hun og Joe forstår at for lærere er ikke yrket kun hva de gjør, det er hvem de er», heter det på Joe Bidens hjemmeside for hans program under temaet undervisning.

– Å være lærer er hennes kjerne. Hun vil bli en førstedame med en stor rettebunke, og hun ønsker å fortsette å kalle seg «doktor» Biden. Det er en del av hennes identitet, sier Vårin Alme.

«Alle som jobber med utdanning fortjener en partner i Det hvite hus. Med president Joe Biden og førstedame Jill får de to», står det på Joe Bidens hjemmeside.

To års gratis college-utdanning for alle er en av hjertesakene til Jill Biden.

Førstedame-typer

Førstedamerollen gjennom historien i USA kan deles inn i ulike typer, sier Vårin Alme.

– Ulike førstedamer har inntatt forskjellige modeller. Den mest tradisjonelle rollen, som man til dels har sett et oppbrudd med i moderne tid, er den symbolske rollen. Det er en førstedame som er mest til stede som en støtte til presidenten. Som en del av førstefamilien er hun en folk ser til som samlende symbol i hverdag, krise og høytid, sier Alme.

– Hun kan bruke sin rolle til å velge noen saker hun bryr seg om, men som ikke er så veldig kontroversielle og politiske. Fulltidsrollen er å være en av landets fremste ambassadører, om det er som vikar for mannen på veldedige arrangement, for å tale til velgere eller på utenlandsreiser, sier Alme.

Man har også hatt førstedamer som er en del av den tradisjonelle modellen, men som i tillegg blir kjent som stilikoner. De har bestemte egne ideer, gjør ting litt annerledes og blir kjent for det, for eksempel ved å gjøre om i Det hvite hus, og sette sitt preg med sin egen smak og stil.

Eksempler på stil- og moteikoner er Jackie Kennedy, Melania Trump og Michelle Obama, mener Alme.

Melania Trump var ikke fremtredende som førstedame, men hadde sin «Be best»-kampanje for barn og unge. Her under et skolebesøk i Tulsa, Oklahoma, i 2019. Foto: AFP/NTB

Melania Trump gjorde endringer i stilen i Det hvite hus, men hun engasjerte seg også i bevissthetskampanjen «Be best» for barn ungdom, blant annet mot mobbing og narkotikabruk.

– Ettermælet hennes vil likevel være preget av alle skandalene rundt Donald Trump, sier Alme.

Clinton provoserte

En annen modell er den mer aktivistiske førstedamerollen, sier Alme.

– Eleanor Roosevelt engasjerte seg for eksempel for FNs menneskerettighetskommisjon. Hun var en førstedame som brøt helt med den passiviteten man forbandt med rollen, sier hun.

Eleanor Roosevelt var gift med USAs president Franklin D. Roosevelt og var førstedame fra 1933 til 1945.

Hillary Rodham Clinton hadde en svært aktiv politisk rolle som førstedame og fikk ansvaret for helsereformen. Det ble ikke tatt like godt imot av alle. Her med president Bill Clinton i 1994. Foto: AP/NTB

Også Hillary Clinton ble en slik førstedame da Bill Clinton var president.

– Hillary Clinton så opp til Eleanor Roosevelt. Clinton var svært politisk engasjert, og fikk en langt mer aktiv rolle i administrasjonen enn noen før eller etter henne har fått. Man fikk to presidenter i en, ble det sagt, både som kritikk og ros. Hun fikk blant annet ansvaret for helsereformen, og gikk som kjent senere videre i politikken. Men hennes tydelige formelle rolle som førstedame var kontroversiell, sier Alme.

Hun mener også Nancy Reagan, Ronald Reagans kone, var aktivistisk, blant annet for sitt engasjement i narkotikapolitikk.

Litt som Michelle Obama

En førstedame som har fungert som en kombinasjon av den tradisjonelle og den aktivistiske, er Michelle Obama, mener Alme.

– Hun har vært tydelig på at hun hater politikk som pesten, men hun brenner for noen saksfelt. Hun fokuserte blant annet på helse og ernæring for barn og ungdom, og på jenter og utdanning i verden, sier Alme.

Ernæringsengasjementet viste seg blant annet i at hun hadde sin egen grønnsakshage ved Det hvite hus, der hun inviterte barn og unge.

Michelle Obama var engasjert i mange saker, blant annet barn og ernæring. Her i grønnsakshagen ved Det hvite hus i 2011. Foto: AP/NTB

– Michelle Obama engasjerte seg også for militærfamilier, og samarbeidet med Jill Biden som da var andredame. Jeg tror Jill Biden kommer til å fortsette mye av den tilværelsen hun hadde som andredame, og blir ikke overrasket om hun fortsetter noen av initiativene hun hadde da, sier Alme.

Må unngå kontrovers

Joe og Jill Biden har vært gift siden 1977. Joe Biden har fortalt at han fridde fem ganger før Jill sa ja. Fire år etter at de giftet seg fikk de datteren Ashley.

Jill Biden hadde et ekteskap bak seg. Hans første kone og deres ett år gamle datter omkom i en bilulykke i 1972. Biden var da alenefar for sønnene Beau og Hunter i fem år. I dag er også Beau død, han døde av kreft i 2015.

Dagen etter innsettelsen denne uka hadde Jill Biden møte med fagforeningsledere fra utdanningssektoren. I tillegg til innsats for utdanning har Jill Biden sagt hun vil engasjere seg for militærfamilier og mot kreft. Hun vil også engasjere seg i problemer som er blitt forsterket under pandemien, som tilgang til sunn mat og teknologi for elever og studenter.

Kanskje vil Jill Biden gå sammen med Doug Emhoff, mannen til visepresident Kamala Harris, om noen initiativer, tror Vårin Alme. Emhoff blir den første mann som er ektefelle til en visepresident, og blir «second gentleman», eller kanskje «andremann», på norsk.

Vårin Alme tror likevel ikke Biden blir en like aktivistisk førstedame som Hillary Clinton var.

– Hun har utvilsomt innflytelse, men jeg tviler på at den blir veldig formelt implementert. Joe Bidens prioritet er først og fremst å få ting gjort. De må prøve å holde seg unna den type kontrovers man så rundt Hillary Clintons formelle rolle, sier Alme.

