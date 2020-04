Slik tar den italienske mafiaen del i kampen mot koronakrisen

Italia er et av landene i Europa hvor koronakrisen per nå har slått hardest ned.

I mars tok statsminister Giuseppe Conte drastiske grep for å hindre videre spredning: stengte butikker, restauranter og bedrifter er blitt italienernes nye virkelighet.

For mange innbyggere har restriksjonene ført til en kamp for å holde økonomien på rett skjøl.

Nå har landets omstridte mafia kommet på banen for å bidra, skriver The Guardian.

Deler ut matpakker

Landets restriksjoner har blant annet rammet de anslagsvis 3.3 millioner italienerne som jobber i landets gråsone. Av disse bor omtrent en million sør i landet.

Mangel på arbeid har hos noen av disse familiene skrudd inntektskranen helt av.

De siste ukene har videoer av mafiagjenger som deler ut varer til italiener florert på nettet. Hovedsakelig i fattigere regioner sør i landet, deriblant Sicilia og Puglia.

I byen Palermo ble broren til en av sjefene i mafiabanden Cosa Nostros observert mens han delte ut matpakker til fattige.

Han var raskt ute med å forsvare seg på Facebook. Selv beskriver han handlingen sin som «frivillig arbeid».

Men ikke alle overbegeistret for de gode gjerningene.

Spår konsekvenser

– Disse pakkene fra mafiaen er ikke gaver. Mafiaen gjør ikke noe ut av hjertets vennlighet. Dette er tjenester som alle kommer til å måtte betale tilbake på en eller annen måte, sier Federico Varese, professor i kriminologi ved Oxford Universitet, til The Guardian.

Disse gjenbetalingene spår han kan dreie seg om å hjelpe eller skjule personer på flukt, gjemme våpen, selge narkotika eller liknende.

Og dette er langt fra første gang mafiaen snur krisesituasjoner til sin fordel.

Gammelt triks

I mafiabandenes 150 år lange historie i Italias sør har bandene flere ganger høstet utbytte av katastrofer som jordskjelv og kolerautbrudd, skriver Politico.

Særlig under økonomiske kriser skal fremgangsmåten kjent som «metoden» ha vist seg å være lukrativ for gjengene.

Ved å investere i mindre bedrifter som møter veggen i harde økonomiske tider tar gjengene kontroll over butikker. Formålet kan være å bruke dem til å hvitvaske penger tjent fra salg av narkotika.

– Først tilbyr mafiaen lån av penger til bedrifter som sliter. Eieren tror han vet hvem han har å gjøre med og tror derfor han kan takle det, der tar han feil, forklarer Maurizio De Lucia, som jobber som advokat i den sicilianske byen Messina.

Prosessen videre beskriver hun slik: Mafiaen spør om bedrifteieren om kan ansette en venn eller et familiemedlem. I lys av pengelånet kan ikke eieren si nei. Den nyansatte viser seg derimot å ta mer og mer kontroll over bedriften.

Når eieren argumenterer for at det er han som eier stedet, svarer mafiaen at det har de som har kontrollen nå.

– Dette viruset har demonstrert at det ikke respekterer grenser, og nå har mafiaen demonstrert at de heller ikke gjør det, sier general Giuseppe Governale, leder for Italias anti-mafia byrå.

– De er som vann, og siger inn hvor enn det er rom.