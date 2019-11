Til sammen skal ni tidligere og nåværende tjenestepersoner forklare seg under riksrettshøringene, som nå er inne i sin andre uke.

Trump nekter for å ha holdt tilbake militærbistand for å få Ukraina til å etterforske hans politiske rival Joa Biden. Han hevder Demokratene bare vil bli kvitt ham.

Dette motstrides av et av vitnene tirsdag.

– Telefonsamtalen med Ukrainia var partipolitisk, sa nøkkelvitnet Oberstløytnant Alexander Vindman under høringen i Representantenes hus tirsdag, melder Washington Post.

Les også: USAs tidligere Ukraina-ambassadør føler seg truet av Donald Trump

Reagerer

Donald Trump har hittil reagert på forskjellig vis, men stort sett holdt seg til Twitter.

Trump angrep fredag tidligere ambassadør Marie Yovanovitch mens hun vitnet under høringen.

Marie Yovanovitch følte seg da truet av Donald Trump.

– Det er veldig truende sa Yovanovitch på spørsmål om hva hun tenker om at USAs president angriper henne på Twitter, også under selve høringen.

Twitter

Under tirsdagens høring var Trump også aktiv på plattformen.

Han la da ut en kampanjevideo som hevder riksrettssaken er et kupp. Et kupp som har vært planlagt av demokratene siden kun ri dager etetr at Trump ble innsatt som president vinteren 2017.

I videoen hevdes det at varsleren, som først meldte om Trumps telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskij, sin advokat allerede noen dager etter innsettelsen hintet om et kommende kupp og riksrett for Donald Trump.

Videon avsluttes med «Dette budskapet støttes av Donald Trump».

Les også: Professor garanterer at Donald Trump taper neste presidentvalg