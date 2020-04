Slik skal USA åpnes opp igjen

– Hver stat er forskjellig. De er alle vakre. Vi elsker dem alle, men de er veldig, veldig forskjellige. Hvis de er nødt til å fortsette å holde stengt, vil vi la dem gjøre det. Og hvis de mener det er tid for å åpne opp igjen, vil vi gi dem friheten og retningslinjene til å gjennomføre den oppgaven, og det veldig, veldig raskt, avhengig av hva de ønsker å gjøre, sa president Donald Trump da han la fram retningslinjene fra Det hvite hus for hvordan USA gradvis kan åpne opp igjen.

Få dager tidligere hadde han vekket oppsikt med uttalelsen om at han som president hadde «total myndighet» over guvernørene i statene i USA, når det gjaldt tiltak og gjenåpning i koronakrisen.

Ulike

Nå har Trump likevel gitt statene myndighet til å styre når og hvordan de skal lette på koronatiltakene, så fremt de oppfyller visse kriterier.

– Oppmuntrende, sier Californias guvernør, Gavin Newsom, om at beslutningene overlates til delstatsmyndighetene. California er blant statene som har hatt en tidlig og proaktiv tilnærming i nedstengningen, og har nå en langt bedre situasjon enn tidligere fryktet.

De nye retningslinjene for delstater, innbyggere og arbeidsgivere kalles «Opening Up America Again».

USA er landet med desidert flest døde av covid-19, rundt 35.000. Men situasjonen er vidt forskjellig i USAs stater: Mens New York er landets episenter med hele 16.000 døde, har for eksempel staten Wyoming kun to registrerte døde, ifølge Worldometers.

Slik kan USA gradvis åpne opp igjen:

Først og fremst må delstatene oppfylle visse kriterier for å kunne starte en gradvis gjenåpning, blant annet disse:

* De må vise til en nedadgående smittekurve de siste 14 dagene.

* De må ha på plass et robust system for testing for helsearbeidere og ha startet testing for antistoffer.

* De må ha god kapasitet på sykehusene.

Trinn for trinn

Dersom en stat oppfyller kriteriene, kan de gjennomføre gradvis gjenåpning. Da anbefales det å gjøre det i tre faser:

Fase 1:

* Restauranter, kinoer, sportsplasser, treningssentre og gudshus kan åpne under strenge regler om sosial avstand.

* Sykehus kan gjenoppta planlagte operasjoner.

* Skoler skal fortsatt holdes stengt.

* Barer skal fortsatt holdes stengt.

* Folk skal fortsatt opprettholde sosial avstand og møtes i grupper på maks ti.

* Risikogrupper skal fortsatt holde seg hjemme. De som kan skal fortsatt jobbe hjemme, eller gå tilbake til jobb i puljer.

* Folk skal fortsatt unngå unødvendige reiser.

Fase 2:

* Starter dersom nye to uker med nedgang i smitte er gjennomført.

* Skoler kan åpne.

* Folk skal fortsatt ha sosial distanse, men skal unngå samlinger på over 50.

* Ikke-essiensiell reising kan gjenopptas.

* Fortsatt oppfordring til hjemmekontor for de som kan.

Fase 3:

* Kan iverksettes når man ikke har tegn på nye infeksjoner.

* Store møteplasser kan åpne under begrensede tiltak for sosial distanse.

* Besøk på sykehus og eldresentere kan gjenopptas.

* Barer kan åpne under visse forutsetninger.

New York forlenger

Mens flere stater nå så smått begynner å åpne opp, er det langt unna for New York. Nedstengningen i delstaten New York vil tidligst bli opphevet 15. mai, sier guvernør Andrew Cuomo. Under sin daglige pressekonferanse torsdag hevdet Cuomo at delstaten gjør framgang i kampen mot smittespredning, men han understreket at spredningen må bremse betydelig mer opp før det kan bli aktuelt å oppheve de strenge tiltakene som er innført.

Både næringslivsledere og guvernører har bedt Det hvite hus om at det trappes opp på testing før omfattende retur på arbeidsplassene kommer igang.

Samtidig har det de siste dagene vært tegn på frustrasjon og utålmodighet i en del stater som ikke er hardest rammet av koronaepidemien: I flere stater har det vært mindre demonstrasjoner fra folk som mener myndighetene må begynne å åpne opp, melder Politico.

