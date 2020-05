Vil europeere våge seg ut av sine egne landegrenser i sommer – og vil de få lov?

Ingenting er avklart rundt hvordan feriesesongen blir i Europa, og mest sannsynlig vil de aller fleste feriere i eget land, inkludert nordmenn. Men presset er stort på å skissere en plan for hvordan land i Europa sakte kan åpne opp for hverandre etter nedstengningen.

Turistnæringen betyr mye i mange lands økonomier, som nå ligger nede for telling. EU-kommisjonen venter et økonomisk tilbakeslag på 7,7 prosent i eurosonen i år, ble det meldt onsdag. Turisme står for ti prosent av EUs økonomi.

Innen 13. mai kommer EU-kommisjonen med retningslinjer for hvordan man kan så smått kan begynne å gjenstarte turismen trygt denne sommeren, ifølge EUObserver.

Samtidig snakker land i Europa med hverandre for å finne ut av hvordan de kan begynne gjenåpning. Tysklands turismekommissær, Thomas Bareiss, sier at dersom epidemien holder seg under kontroll, kan folk kanskje kunne feriere i andre land snart. Han er i dialog med andre nasjoner om sommerferien, sa han denne uka.

Les også: Hvordan reagerer vi på koronakrisen? Forskere deler oss inn i tre typer (+)

Reisebobler

Men hvordan kan turistnæringen åpne opp igjen? Mye tyder på at gjenåpningen må bli stykkevis og delt, siden landene er i vidt forskjellige situasjoner i koronaepidemien.

– Vi må forstå at samkoblingen ikke vil starte på samme tid for alle medlemslandene, for det avhenger i veldig stor grad av helsesituasjonen i hvert enkelt land, og vi har helsekriterier for gjenoppretting av passasjerreiser, sa EUs transportkommissær, Adina Valean, nylig.

Ulike måter vurderes nå i Europa og andre steder i verden.

En av dem er såkalte «reisebobler». Det innebærer at to eller noen få land åpner opp for kontrollert reising for befolkningene på tvers av landegrensene innenfor «boblen». Australia og New Zealand diskuterer muligheten for en slik løsning, som innbærer at de to landenes innbyggere kan reise fritt til det andre landet, og uten å bli satt i karantene. Dette ble diskutert i et nettmøte mellom New Zealands statsminister Jacinda Ardern og deler av Australias regjering tirsdag.

– Men vi vil ikke ha åpne grenser til resten av verden på lang tid framover, sa Ardern etter møtet, ifølge BBC. Ardern konstaterte nylig at landet har lykkes i å stoppe lokal spredning av koronaviruset, og har knapt noen smittetilfeller igjen.

I Europa vurderes også slike bobler eller korridorer blant enkelte land.

Dette er blant annet det som vurderes i Tyskland nå, ifølge turismekommissæren. Han sier det kan være aktuelt å åpne opp mellom Tyskland og naboland som kan nås med bil, som Østerrike, Frankrike, Polen, Belgia og Nederland.

– Men jeg vil heller ikke avskrive andre regioner i Europa, som Balearene (øygruppen som Mallorca tilhører) eller de greske øyene, sier han, ifølge BBC.

Han sier Tyskland allerede er i dialog med andre nasjoner om hvordan dette kan skje, og håper på lettelser innen de neste fire til åtte ukene. Enn så lenge gjelder Tysklands fraråding av reiser til alle land.

Les også: Rapporter om ny risiko for unge koronasmittede vekker oppsikt

Kan komme med bil?

En reiseboble vurderes også mellom Kroatia, Tsjekkia og Slovakia, som har relativt lave smittetall. EUs foreløpige veikart for transport og turisme i covid-19-krisen foreslår nettopp at reiserestriksjonene innen EU letter først mellom områder med lav rapportert smitte.

I Hellas har det kommet forslag om at reisende fra nabolandene på Balkan kan komme til fastlandet. Hellas har ikke vært på langt nær like hardt rammet av koronaepidemien som andre land ved Middelhavet, som Italia, Spania og Frankrike. Hellas har så langt kun 146 døde av covid-19, ifølge Worldometers. Dette til tross for at landet har 10.7 millioner innbyggere.

Grigoris Tasios, president for den greske hotellforeningen, håper de neste to månedene vil gi endringer, og håper ifølge The Guardian at innbyggere i Romania, Bulgaria, Serbia og Makedonia kan komme til Hellas med bil.

Frankrikes presidentkontor varslet i helgen at landet vil lette restriksjonene og ikke ilegge karantene for folk som kommer til Frankrike fra EU/Schengen og Storbritannia, ifølge France24. Nærmere informasjon kommer, ifølge presidentens kontor.

Les også: Norsk reiseliv venter helsvart år: – Norske turister vil ikke veie opp for utenlandske

Norge vurderer

De fleste land har imidlertid fortsatt strenge reiseråd som i svært stor grad vil begrense reising. I Norge gjelder fortsatt Utenriksdepartementets reiseråd inntil videre. Der frarådes reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land i verden.

Dessuten gjelder fortsatt reglene om at alle som har vært utenfor Norge må i 14 dagers karantene når de kommer tilbake. Det gjelder også fra Sverige, og senest denne uka sa helseminister Bent Høie at det fortsatt gå uker og måneder før grensekontrollen lempes på mellom Norge og Sverige.

Norge gjør fortløpende vurderinger av situasjonen, ifølge Høie.

– Men slik situasjonen er nå, er det tryggest å planlegge norgesferie. Hvis man ønsker det svaret man helst vil høre, må man belage seg på å vente litt, sa helseministeren.

Men nordmenns reisemuligheter avhenger ikke bare av vår egen regjerings reiseråd. For eksempel har Danmarks grenser siden 14. mars vært stengt for innreise for alle utlendinger som ikke har spesielle grunner til å komme til Danmark.

Danmark er populært blant nordmenn, men foreløpig er det helt uvisst om vi kan legge sommerferien der. Foto: Åsne Gullikstad

Reiseoperatørene i Norge sitter naturlig nok på gjerdet inntil videre, men enkelte sier de forbereder seg på gjenopptakelse av turer så snart det er mulig.

Hvis grensene til Hellas åpnes og utenriksdepartementet endrer sine reiseråd, står fly klare til å frakte nordmenn til greske øyferier, ifølge turoperatøren Apollo, som har Hellas som spesialitet. Beatriz Rivera, PR-ansvarlig hos Apollo, sier til Aftenposten at hun tror Hellas og Kroatia, som også har lite virussmitte, er blant landene som først tar imot turister.

Langt igjen

For mange land sitter imidlertid åpningen for utenlandske turister langt inne. Det gjelder blant annet Italia og Spania, som er de hardest rammede landene i Europa i koronaepidemien, og samtidig blant de mest populære sommerferiedestinasjonene.

Spania var verdens nest mest besøkte land i 2019, etter Frankrike. Arancha González Laya, Spanias utenriksminister, sier turister vil bli ønsket velkommen tilbake til landet kun når myndighetene mener det er trygt.

– Spania gir alltid besøkende den best mulige mottakelsen, og ønsker å gjøre det under de tryggeste forholdene som er mulig. Det er grunnen til at Spania vil åpne opp for turisme først når vi kan garantere for turistenes sikkehet, sa utenriksministeren nylig.

En mulighet kan være å åpne opp Balearene, den spanske øygruppen som blant annet omfatter Mallorca og Ibiza, for enkelte nasjonaliteter. Myndighetene der har uttrykt ønske om å åpne opp om ikke så lenge, blant annet for tyske turister, som utgjør en viktig inntektskilde.

Spania taper enorme inntekter i koronaepiodemien, og vil ikke åpne opp for turister før det anses som trygt. På Mallorca håper man likevel at det snart vil bli en endring. Foto: Enrique Calvo/NTB scanpix

Ole Wæver, professor i internasjonal politikk ved Institutt for statsvitenskap ved Københavns universitet, tror at vi her i Europa kan komme til å se en felleskoordinering à la den New Zealand og Australia forbereder seg på

– Det er press på de europeiske landene akkurat nå på å koordinere gjenåpning av grensene på europeisk plan. Det handler ikke bare om viruset, det handler også om hvor mye vi alle sammen er økonomisk avhengig av at vi ikke får ødelagt det europeiske prosjekt underveis i denne prosessen, sier han til Danmarks Radio.

Han sier mange land allerede ser ut til å inspireres av hverandres koronastrategi, og at man slik sett allerede ser en slags koordinering.

Les også: Her er tallene som tyder på at Italia er over det verste