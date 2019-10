Slik har du ikke sett Taliban-krigerne før

Etter at Taliban kom til makten i Afghanistan la de ned forbud mot alle former for tv, radio, internett, fotografering, spill og musikk. I tillegg var det også forbud mot kort skjegg, og å bruke hvite sokker, og i det hele tatt var det ganske klare regler for hvordan en skulle leve i Taliban.

Noen fotografi-studioer fikk likevel lov til å holde åpent, slik at afghanere kunne få tatt passfoto blant annet, og da Magnum-fotograf Thomas Dworzak besøkte landet i 2002 etter at Taliban-styret hadde blitt styrtet av USA, fant han en rekke sjeldne bilder av Taliban-krigere gjemt unna i et studio.

Dworzak spurte om han kunne få kjøpe bildene, noen han fikk, og publiserte dem i en bok han senere utga. Nå skal bildene være med i en utstilling på det kjente kunstmuseet Barbican i London, som tar for seg maskulinitet.

– Utfordrer vår oppfattelse

Bildene viser de ellers så fryktede Taliban-krigerne med sminke, dekorerte negler og i fargerike klær mens de holder hender og viser et helt annet bilde av hverdagen enn vi har blitt vant til å se mener Barbican-kurator Alona Pardo.

– Bildene er visuelt arresterende og utfordrer vår oppfatning siden de er ekte. Dette er ikke oppstilte eller konstruerte fotografier, men bilder av menn som har valgt å presentere seg selv på denne måten til en fotograf. De bidrar til å destabilisere våre forventninger til hvordan Taliban-krigerne så ut, forteller kuratoren til The Guardian.

Utstillingen starter 20. februar neste år, og varer til 17. mai.