Slik blir julefeiringa i et nedstengt Europa

Regler og myndighetsråd varierer mye fra land til land før årets korona-julefeiring. I Storbritania har rundt 1,8 milioner mennesker vært bekreftet smittet, og mer enn 60 tusen har dødd, ifølge BBC.

Smitten er på vei oppover, og onsdag denne uka stenger den britiske hovedstaden ned. Byen er flyttet til nivå tre i koronasystemet, som er det strengeste nivået i trinnsystemet som er innført for å begrense smittespredning i Storbritannia, ifølge myndighetene.

Helseminister Matt Hancock varslet mandag Underhuset om at London nå har så høyt smittetrykk at hovedstaden trenger nye og strengere tiltak, ifølge NTB.

– Vi ser veldig rask, eksponentiell spredning i London, sier Hancock.

Unntak for julefeiringa

Men, det gis unntak rundt juletider. Mellom 23 og 27.ende desember (22 til 28 i Nord-Irland) vil det ikke være reiserestriksjoner, og man kan besøke familie og overnatte, skriver BBC. Men antall personer er begrenset. Storbritannia har innført såkalte "Jule-bobler" som tillater tre husholdninger å samles in en "boble", og opptil åtte personer i Skotland.

Disse boblene kan møtes utendørs og innendørs, men er premanetne gjennom julefeiringen. Man kan med andre ord ikke danne én boble på julaften, og en annen 1. juledag.

Fraråder gjester i Italia

I Italia er nå smitten på sitt høyeste siden mars, og statsminister Giuseppe Conte har bedt italienerne om å forberede seg på en mer edurlig jul, uten samlinger på julaften og uten kyss og klemmer, ifølge BBC.

Ifølge Nederlandske NRC Handelsblad fraråder den italienske regjeringen å ha gjester i julen i det hele tatt.

Mange av de italienske regionene er delvis nedstengt, og har forbud mot å reise mellom de ulike regionene mellom 21 desember frem til 6 januar. Det er heller ikke tillat å forlate hjembyen sin på julaften, andre juledag eller nyttårsaften.

De eneste unntakene er arbeid, medisinske grunner og nødstilfeller, opplyser myndighetene. De bekrefter at det i tillegg vil bli innført portforbud mellom ti på kvelden og fem på morgenen. I første omgang varer det helt frem til 7.ende januar.

Helt frem til 6. januar må alle butikker, med unntak av apotek og matbutikker, holde stengt.

Nederland innfører fem uker lang nedstengning

Smittetrykket gjør at Nederland må innføre en fem uker lang nasjonal nedstengning, varsler statsminister Mark Rutte, ifølge The Guardian.

– Nederland kommer til å stenge i fem uker, sa Rutte mandag i en TV-sendt tale fra statsministerens kontor, mens demonstranter som er imot nedstengningen, laget leven utenfor.

Folk er anbefales å holde seg hjemme, og kan ha maks to gjester om dagen. Det blir gjort unntak for 24-26 desember. Det vil si, én gjest til, og barn under 13 år er ikke med i regnestykket. Skolene stenger også onsdag, og nedstengningen av samfunnet vil i første omgang vare frem til 19. januar.

Nederland har påvist over 600.000 koronatilfeller siden pandemien brøt ut, og 10.082 koronarelaterte dødsfall er registrert. Det tilsvarer 588 dødsfall per 1 million innbyggere, ifølge NTB. Det siste døgnet er det registrert 8.457 smittetilfeller og 34 dødsfall.

I Sverige kan maks åtte samles

I Sverige har man siden 24. november hatt en begrensing på åtte personer i sosiale sammenkomster. I en pressekonferanse forrige uke forklarte statsminister Stefan Löfven at begresningen varer ut jula og over nyttår.

– I år kan ikke julen bli som vanlig. I år kan vi ikke feire med alle vi gjerne skulle ha feiret med. Husk at dette er den nye normen for alle sosiale situasjoner, inkludert jul- og nyttårsfeiringen, sa han.

I Sverige kan altså færre samles på julekvelden enn i Norge, men de har til gjengeld ingen restriksjoner eller anbefalinger for hvor mange man kan møte i løpet av en uke.

Dagens Nyheter melder at koronapasienter og øvrige pasienter nå har fylt opp intensivenhetene i Stockholm. I helgen var belegget på 101 prosent av kapasiteten, og de lokale myndighetene har nå bestemt å øke beredskapen.

Rekordmange smittet i Danmark

Det siste døgnet har 3.337 personer fått påvist koronasmitte i Danmark, det høyeste dagstallet noensinne. Det er registrert ni covid-19-relaterte dødsfall, skriver NTB.

Til sammen er antall døde nå oppe i 950. Totalt 113.095 personer har testet positivt siden pandemien startet, viser oppdaterte tall fra Statens Serum Institut.

Sundhedsstyrelsen i Danmark har ikke kommet med nye anbefalinger siden forrige uke. De anbefaler at man bør være maksimalt ti mennesker sammen, og at det er avhengig av størrelsen på hjemmet.

– Men det er en viktig del av danske juletradisjoner at vi tar oss av hverandre. Ingen skal overlates til seg selv, om de ikke ønsker det, sier Helene Probst, visedirektør i Sundhedsstyrelsen. Derfor kan man gjøre unntak fra hovedregelen.

Tysk nedstenging blir trolig forlenget i januar

Onsdag denne uken går Tyskland inn i en kraftig nedstegning, og det er lite sannsynlig at nedstegningen blir opphevet 10. januar. Alle butikker som ikke selger essensielle varer stenger ned, skoler og barnehager stenger, og antall personer som kan samles reduseres fra ti til fem. Disse personene kan maks komme fra to forskjellige husholdninger.

Men det blir en liten oppmykning fra 24 til 26 desember. I denne perioden kan man innvitere fire familiemedlemmer fra forskjellige husholdninger, og barn under 14 år er ikke med i regnestykket, skriver BBC.