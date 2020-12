Slåsskamp brøt ut under Trump-demonstrasjon i Washington

Det opplyser politi- og brannmyndigheter til kanalen.

En talsmann for brannvesenet i hovedstaden sier at en person ble knivstukket lørdag kveld lokal tid, da det brøt ut en slåsskamp mellom to større grupper. Personen er tatt til sykehus med alvorlige skader.

Kilder i brannvesenet opplyser til NBC at slåsskampen var tilknyttet lørdagens demonstrasjon. Tusenvis av president Donald Trumps støttespillere møtte opp i Washington for å protestere mot utfallet av presidentvalget og det Trump sier er valgfusk.

Lokale myndigheter opplyser at 20 personer er pågrepet i forbindelse med sammenstøtene, og at to politibetjenter har blitt skadd. Skadeomfanget er ukjent.