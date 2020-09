I slutten av august rapporterte internasjonale medier om at den pakistanske byen Karachi opplevde sin verste flom siden registreringen startet i 1931, med over 40 døde og voldsomme ødeleggelser.

Nå slår Kirkens Nødhjelp alarm om konsekvensene av det voldsomme monsun-regnet som skyller nedover landet som er nest hardest rammet av korona-viruset i Asia.

– Denne flommen ser ut til å være over vanlig nivå. Med korona-situasjonen i landet kommer dette på toppen av allerede kritisk situasjon, sier Christian Visnes, seksjonsleder for flyktninger, naturkatastrofer og FN i Kirkens Nødhjelp

Det er 10 år siden landet ble rammet av en flom som tok livet av mellom 1200 og 2200 mennesker og etterlot omtrent 14 millioner uten et hjem.

Til sammen ble 20 millioner av Pakistans innbyggere rammet av flommen i 2010.

Visnes forteller at situasjonen enda er uforutsigbar, men ser klare likhetstrekk med utviklingen i 2010. Per nå er rundt en million mennesker påvirket av situasjonen, og 300.000 har behov for matvarehjelp.

Regnet kan fortsette ut september, fortsetter han.

– Utover dødsfall og underernæring er flom noe som får en epidemi til å vokse. I tillegg kommer andre sykdommer – som en følge av lockdown har færre barn og unge gått gjennom vaksineprogram.

Ifølge worldofmeters.info er det til nå bekreftet 6355 korona-relaterte dødsfall i Pakistan, og 299.855 smittetilfeller. Provinsen Sindh, som er hardest rammet av viruset, er også regionen hvor flom-situasjonen akkurat nå er mest prekær.

Korona-smitten er på nedgang i landet, men Kirkens Nødhjelp frykter en oppblomstring under flom-situasjonen.

– Det er som vanlig de mest sårbare som er mest utsatt i en situasjon som dette: kvinner, barn og eldre. Det sier seg selv at hygiene blir vanskeligere når folk mister hjemmene sine, sier Visnes.

Han peker videre på blant annet på global oppvarming som en av årsakene til mer ekstremt vær i verden. FNs klimaprogram har satt fokus på at konsekvensene av flom vil øke verden over som en følge av klimaendringer og utbygging i naturområder.

– Det er usedvanlig mye regn i år, både i Pakistan og i omkringliggende land som Bangladesh og India. Nå er vi i en situasjon som krever rask handling, både med tanke på virusspredning og de umiddelbare humanitære konsekvensene.

Til nå har 249 mennesker dødd som en direkte følge av flommen, mens 175 har blitt skadet. I går meldte også Deutsche Welle om en båt bestående av flomflytkninger som kantret Indus-elva.

Ulykken førte til at minst tolv kvinner og åtte barn døde.

Også infrastrukturen ødelegges av naturkreftene. Al-Jazeera har rapportert om mennesker som er fanget i sine hjem, strømbrudd og gater oversvømt av vann. Byplanleggere i Pakistan mener at myndighetene ikke har gjort nok for å sikre landet mot naturkatastrofer.

Pakistanske myndigheter har enda ikke erklært nasjonal katastrofe, noe som bekymrer Visnes. Han mener det ville ført til at det internasjonale samfunnet kom raskere på banen.

– Faren er at vi får en lignende situasjon som i 2010, i tillegg til at landet står midt oppi en pandemi. Dette er en kritisk situasjon som kan bli enda verre.

