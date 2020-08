Slapp ut av fengsel etter 44 år - har hele tiden sagt at han ble uskyldig dømt

Onsdag denne uken skrev advokaten hans Jamie Lau på Twitter at 64 år gamle Ronnie Long endelig skulle få komme hjem. Etter 44 år i fengsel, for en forbrytelse han står fast ved at han aldri begikk.

Dagen etter, torsdag den 27. august, fikk den afroamerikanske mannen fra Nord-Carolina se verden som en fri mann igjen.

Bare den siste tiden har det vært flere store saker med uskyldig dømte i USA. Denne uka slapp også Robert DuBoise ut etter 37 år i fengsel, etter at nytt DNA-bevis ble kjent.

He had spent 44 years arguing for an appeal, along with a team of advocates and pro bono attorneys, in an effort to overturn his 1976 conviction. https://t.co/ZVSrEI2CJJ — ABC News (@ABC) August 28, 2020

Ronnie Long var kledd i dress og hatt, med rødt slips da han møtte pressen, familie og støttespillere. På munnbindet hans stod det: "Free Ronnie Long".

– Det har vært lang, lang, vei hit. Men det er over nå. Det er over nå. Jeg setter pris på at folk kommer hit for å støtte meg. Jeg vil at dere skal vite at de skal aldri aldri aldri, bure meg inne igjen, sa en tydelig preget Long til pressen.

En reporter spør han hvordan han har det nå, ettersom han skal ha hatt vanskelig for å tro at det var sant da de snakket sammen tidligere.

– Hvordan føler du deg nå, spør hun.

– Dette er ekte. Dette her er ekte! Jeg skal prøve å nyte hvert øyeblikk. Hvert øyeblikk jeg har igjen av livet mitt, skal jeg prøve å sette pris på.

Les også: Må tilbringe resten av livet i fengsel for å ha forsøkt å stjele tre hagesakser

Bare hvite dommere og jurymedlemmer

Det var i 1976 han ble anklaget og dømt for innbrudd og voldtekt av en enke i slutten av 50-årene. Juryen og dommerne var alle hvite, og enkelte av dem hadde også forbindelser til offeret i saken, skriver avisen The Charlotte Observer.

To uker senere skal hun ha blitt bedt om å komme til politistasjonen for å se om noen av mennene som var på venterommet for andre saker, kunne være voldtektsmannen. Der skal hun etterhvert ha identifisert Long som den skyldige.

Dommen hans ble gjennopptatt etter at flere klagde inn saken hans. Dommeren Stephanie Thacker skrev at det var tydelig at politiet hadde latt være å bruke viktige bevis i saken, ifølge CNN.

Thacker viser til at det ble funnet sæd og fingeravtrykk flere steder på åstedet, som ikke tilhørte Long, og at aktoratet holdt disse bevisene skjult under rettsaken.

Ronnie Longs advokat, Jamie Lau er også jussprofessor og jobber aktivt med uskyldig dømte. Han er rådgiver for Duke Law Wrongful Convictions Clinic, og fakultetsrådgiver for the Innocence Project. De har jobbet med å hjelpe uskyldig dømte i USA siden 1992.

– Han ble motarbeidet, og hovedårsaken til det var rasismen i Nord-Carolina og i sørstatene, og særlig i byen Long bodde, i 1976, sier Lau.

Flere borgerrettighetsforkjempere og lokale bryåkrater har løftet frem frigjørelsen av Long. Lederen for den kjente borgerrettsorganisasjon NAACP i Nord-Carolina, Anthony Spearman, kalte saken for et kroneksempel på urettferdighet.

Les også: Svart «milits» marsjerer mot rasisme i USA (+)

USAs historie

En av de andre dommerene, James Wynn er sjokkert over saken, og trekker frem at Lonnie faktisk risikerte dødstraff den gangen han ble dømt for 44 år siden.

I ett av dokumentene tilknyttet saken skriver han:

– Saken er svært dyster, sett i lys av vårt lands historiske behandling av svarte menn anklaget for å ha voldtatt hvite kvinner.

Videre skriver han:

– Bevisene er nå borte, og de avslører det Mr. Long har erklært i tiår: han skulle aldri ha blitt dømt for denne handlingen.

En av de mest kjente sakene er fra 1931, og blit ofte omtalt Scottsboro Boys-saken. Ni unge svarte tenåringer – den yngste bare 12 og den eldste 19 – ble feilaktig dømt for en voldtekt av to hvite kvinner. Det tok mer enn åtti år før de tre gjenlevende av dem fikk en offentlig unnskyldning.

En kjent sak fra nyere tid er «Central Park Five»-saken fra 1989, der fem mindreårige svarte gutter ble dømt for voldtekt av en hvit kvinne, på tross av tvilsomme avhørsmetoder, store hull og ingen DNA-bevis.

Les mer om saken her: Dramaserie om «Central Park Five» vekker følelser i USA

Ikke frikjent ennå

Long har sluppet ut av fengselet, men er ikke frikjent ennå. Den føderale domstolen har overlatt saken til en lavere domstol.

Men advokaten og jussprofessoren er sikker på at Ronnie vil bli frikjent.

– Det er bokstavelig talt ikke noe bevis for at Ronnie har begått denne kriminelle handlingen, sier advokaten Lau.

Enn så lenge er Ronnie Long en fri mann. Han fortalte pressen at han gledet seg til å spise den amerikanske retten macaroni and cheese, beef ribs, salat og lemonade som sitt første måltid utenfor fengslet på 44 år.

Han skal få møte sine kjære igjen. Dessverre døde moren hans seks uker før han slapp ut av fengsel. Hun hadde lenge lengtet etter å se sønnen sin igjen, og hennes siste ord skal ha vært: «Er Ronnie hjemme igjen?», skriver CNN.