Skuespiller Joaquin Phoenix reddet ku og kalv fra slakteri

Phoenix vant Oscar for hovedrollen i filmen «Joker». I takketalen angrep han kjøttindustrien:

– Vi føler vi har rett til å kunstig inseminere en ku. Og når hun føder, så stjeler vi babyen hennes, selv om vi ikke kan ta feil av gråten hennes. Og så tar vi melka, som egentlig er ment for kalven hennes og bruker den i kaffen og i frokostblandingen vår.

På torsdag ble det lagt ut en video der Phoenix redder en ku og hennes tre dager gamle kalv ut av et slakteri i California. Flere utenlandske medier, deriblant The Guardian, har omtalt saken.

Phoenix var med moren Heart og representanter fra en dyreaktivistgruppe da han besøkte slakteriet.

Skuespilleren snakket med sjefen på slakteriet, Anthony Di Maria, som fortalte Phoenix at de aldri separerer kuene fra kalvene rett etter fødsel.

Det ble etter hvert en lang diskusjon om slakting er «drap» eller «høsting». Phoenix sto på at det ikke er snakk om noe annet enn drap, mens Di Maria mente drap er feil ord.

Slakterisjefen forsøkte også å si at avlivingen av dyrene er human og at han gjør sitt beste for at dyrene skal ha det bra.

Skuespilleren fikk respekt for slakterisjefen. Etter besøket, uttalte Phoenix at han aldri hadde trodd at han skulle oppleve vennskap på et slakteri, men at møtet med Di Maria gjorde at han innså at det var mer som forente dem enn som skilte dem.

Han takket også for at han fikk lov til å ta med seg en ku og en kalv fra slakteriet.

Etter samtalen, bar Phoenix kalven inn i en ventende dyretransport. Og så ble kua og kalven sluppet fri på en gård der ingen dyr slaktes.

Phoenix har gitt dem navnene Liberty og Indigo.