Et enstemmig skotsk parlament har vedtatt lovforslaget om at menstruasjonsprodukter skal være gratis og tilgjengelig for alle, blant annet på skoler og universiteter, skriver avisa The Herald.

– Jeg er stolt over å ha stemt for dette banebrytende lovforslaget, som gjør Skottland til det første landet i verden som tilbyr gratis menstruasjonsprodukter for alle som trenger det. Viktig politikk for alle kvinner og jenter, skriver førsteminister Nicola Sturgeon på Twitter tirsdag kveld.

Også partiet hennes, Det skotske nasjonalistpartiet SNP, jubler på Twitter og sier parlamentet nå har vedtatt et lovforslag som skal få en slutt på såkalt mensfattigdom.

🌍 Scotland is leading the world with progressive policies.



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 The Scottish Parliament has just unanimously passed the Bill to end period poverty - making Scotland the first country in the world to provide free period products for all who need them. pic.twitter.com/dfEQxwMZQV — The SNP (@theSNP) November 24, 2020

Sikre verdighet

Monica Lennon er den folkevalgte som la fram lovforslaget som tirsdag ble vedtatt. Hun har sagt at målet er å ta tak i mensfattigdom, og hjelpe dem som trenger mensartikler, men som sliter med å ha råd til det.

Forslaget er en verdensledende mulighet til å sikre verdighet under menstruasjon for alle kvinner, jenter og mennesker som menstruerer, sa Lennon før debatten i parlamentet.

Lennon og andre folkevalgte håper flere land nå vil følge Skottlands eksempel.

– Hvorfor er det sånn i 2020 at dopapir ses på som en nødvendighet, men menstruasjonsprodukter ikke gjør det? Dette omtales ofte som et kvinneproblem, men det er det ikke. Det handler om rettferdighet og likestilling. Å bli økonomisk straffet for en naturlig kroppsfunksjon er ikke rettferdig, sa Alison Johnstone i det skotske parlamentet tidligere i år, ifølge USA Today.

Noen ministre gikk tidligere mot forslaget, fordi de fryktet kostandene skulle overskride de anslåtte 9,7 millionene pund i året. Det ble tirsdag vedtatt med 121 mot 0 stemmer.

Les også: Nå haster det: Risikerer brexit uten avtale med EU

Over 50.000 kroner

På verdensbasis anslås det at rundt 500 millioner lever i mensfattigdom, skriver historiker og professor emeritus i utviklingsstudier ved OsloMet, Tore Linné Eriksen, i Klassekampen. Det handler både om økonomi og mangel på steder som kan gi hvile og vern om privatlivet.

Pandemien har forverret situasjonen for mange. Valget kan stå mellom å kjøpe mat eller mensartikler.

I flere land kjempes det for å senke eller bli kvitt moms på produkter som bind og tamponger. I Norge er momsen på disse produktene 25 prosent.

I en amerikansk undersøkelse utført på vegne av selskapet INTIMINA svarte halvparten av de spurte at de hadde opplevd fattigdom relatert til menstruasjon, ifølge USA Today.

Det kom også fram at en person som menstruerer, bruker i snitt over 56.000 kroner på menstruasjonsprodukter i løpet av livet. 72 prosent av de spurte svarte at de mener myndighetene bør sikre gratis tilgang på nødvendige produkter for alle.

Les også: Vil ha omkamp om fritt Skottland