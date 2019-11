Skipet kantret. Ombord: 14.000 sauer

Et stort lasteskip med over 14.000 sauer ombord har kantret nær kysten av Romania, melder BBC.

Skipet heter Queen Hind og er registrert i Palau. Det kantret kort tid etter at det hadde forlatt havnebyen Midia nær Constanta ved Svartehavet rundt klokka 11 søndag morgen. Det var på vei til Jeddah i Saudi Arabia med sauene og annen last. Havnen i Midia brukes oftest som bunkringsplass for olje.

Mannskapet på 22 mennesker med syrisk statsborgerskap er alle reddet ut av skipet. Det gjelder også en del sauer, som ble plukket opp da de svømte omkring rundt båten. Men redningstjenestene frykter at langt flere har druknet.

Det er så langt ukjent hvorfor skipet kantret. Det vil etterforskes når redningsaksjonen blåses av.

Fotografiet til denne artikkelen er et illustrasjonsfoto. Det viser verken Queen Hind eller sauene ombord, men andre sauer på et annet transportskip.