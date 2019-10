Skiftet parti to ganger: – Brexit kan fortsatt stanses

LONDON (Dagsavisen): Chuka Umunna stilte som partilederkandidat i Labour for fire år siden. Men når det neste valget kommer i nær framtid, kanskje før jul, stiller parlamentsmedlem Umunna i gult i stedet for rødt. Han har tatt steget fra Labour til sentrumspartiet Liberaldemokratene. Én sak var en viktig årsak: å kjempe mot brexit.

Brexit har ristet opp i britisk politikk: Godt over 30 parlamentsrepresentanter er blitt kastet ut eller har aktivt skiftet partitilhørighet siden forrige valg på grunn av denne store betente saken.

Les også: Spørsmål og svar: Hva skjer nå med brexit?

Byttet to ganger

Umunna er en av de mest profilerte politikerne som har skiftet parti som en direkte følge av brexit-debatten.

Han har skiftet to ganger: Etter å ha vært en profilert pro-EU-stemme i Labour i lang tid, og presset på for at partiet burde ta et klarere standpunkt og be om en ny folkeavstemning, tok han til slutt skrittet fullt ut i februar, og brøt ut av partiet. Etter en periode i det nystartede pro-EU-partiet Change UK gikk han over til det veletablerte Liberaldemokratene i juni.

– Målet vårt er å stoppe brexit, sier Umunna til Dagsavisen.

Både fra Labour og De konservative har pro-EU-politikere brutt ut de siste månedene. Noen av dem er blitt uavhengige, noen av dem har gått til Liberaldemokratene.

Flere brexit-motstandere har trukket til Liberaldemokratene. To av dem er Chuka Umunna (t.v.,tidligere Labour) og Sarah Wollaston (t.h., tidligere konservativ). Her er de med partileder Jo Swinson under landsmøtet i høst. Foto: NTB scanpix

I tillegg ble en gruppe konservative kastet ut av partiet av Boris Johnson fordi de stemte mot regjeringen tidligere i høst for å hindre en brexit uten en avtale.

Vil stoppe brexit

Dagsavisen møter Chuka Umunna under et lokalt kveldsarrangement i regi av Liberaldemokratene i valgkretsen Cities of London and Westminster, der Umunna vil stille som kandidat før neste valg. Det er midt i en dramatisk periode for brexit-prosessen. Om kort tid blir det klart om det blir et valg allerede før jul. Det er et valg statsminister Boris Johnson satser på å vinne ved å samle «leave»-velgere, ved å vise at han er lederen som gjennomfører brexit.

Liberaldemokratene er utvetydig på motsatt side: De ønsker en ny folkeavstemning, og er villig til å gå så langt som å trekke tilbake hele brexit-utmeldingen, artikkel 50.

Labour på sin side har lovet en ny folkeavstemning dersom de kommer til makten, men der valget skal stå mellom å bli i EU og en myk brexit, som de vil forhandle fram.

Les også: – Landet skader seg selv med dette

Folkeavstemning

Liberaldemokratene er små, og på grunn av valgsystemet får de som regel få representanter. Men de har økt sin gruppe fra 12 til 19 representanter siden forrige valg. På målingene har de nå rundt 18 prosents oppslutning, og de har ved tidligere gode valg fått over 60 representanter. De håper å bli tungen på vektskålen etter neste valg.

– Liberaldemokratene kan få nok representanter til at vi kan bli avgjørende for hvem som får makten, og slik kan vi få en ny folkeavstemning, sier Umunna til Dagsavisen.

– Sammen med Labour? For dere kan ikke gjøre det alene?

– Vel, vårt primære mål er å stoppe brexit, og om vi ikke kan gjøre det ved at vi får flertall ved et valg, vil vi måtte gjøre det ved å presse på for at det kort tid etter valget kommer en folkeavstemning der det å bli i EU er et alternativ, sier Umunna.

Tre avgjørelser

I disse dager er det tre viktige avgjørelser som styrer veien videre for brexit:

*EU må bestemme hvor lang utsettelse av brexit Storbritannia skal få. Dette kan bli avklart fredag.

*Statsminister Boris Johnson må bestemme seg for om han prøver å få et nytt valg (dersom EU gir en utsettelse som ikke er svært kort), eller om han prøver en gang til å få gjennom sin brexitavtale i Underhuset.

*Labour må bestemme seg for om partiet støtter et nytt valg, dersom Johnson ber om det.

Torsdag kveld annonserte Johnson at han vil ha nyvalg 12. desember, og at han vil legge frem et forslag om det til votering førstkommende mandag.

LES OGSÅ: Boris Johnson vil holde nyvalg 12. desember

Labour-strid

Striden har vært sterk innen Labour det siste året. Et klart flertall av medlemmene ønsker en ny folkeavstemning, men leder Jeremy Corbyn holdt lenge på at brexit skal gjennomføres. Men Corbyn har beveget seg. I det siste har Labours uttalte politikk vært at partiet ønsker et valg, der det så vil søke en mykere brexitavtale der britene er med i en tollunion, og deretter holde folkeavstemning.

Chuka Umunna forlot Labour både på grunn av brexit, Corbyn og anklager om antisemittisme i partiet. Han mener brexit-endringen i Labour har økt muligheten for å stanse brexit.

– Labour er ikke et «remain»-parti, for de har valg lojaliteten til Corbyn heller enn til EU-saken, mener Corbyn.

– Men jeg tror definitivt at det har blitt en økt støtte i Labour til å ha en folkeavstemning. Så jeg tror det er en god sjanse for at vi kan få det, sier Umunna.

Chuka Umunna forlot Labour både på grunn av brexit, Corbyn og anklager om antisemittisme i partiet. Foto: NTB scanpix

Styres av brexit

Men alle er klar over at brexit kan bli avklart lenge før det skjer. Det er fortsatt en mulighet for at Boris Johnson kan få sin avtale gjennom parlamentet hvis han prøver på det før et valg. Eller han kan vinne et valg og dermed med styrket flertall gjennomføre brexit.

Enn så lenge har ikke brexit-motstanderne gitt opp. Fra scenen denne kvelden oppfordrer Umunna de oppmøtte til å mobilisere foran valget.

– Boris Johnson forsøker å dytte en hard brexit på landet, hardere enn den Theresa May foreslo, og det er etter mitt syn ikke noe mandat for dette i befolkningen. Theresa May forsøkte jo innledningsvis etter folkeavstemningen å legge opp til en hard brexit, men da hun la dette fram for folk i valget i 2017, mistet hun flertallet. Nå prøver Johnson seg på en enda hardere brexit, sier Umunna.

Han tror EU-saken vil være førende for mange velgere i neste valg, og at det kan styrke Liberaldemokratenes sjanser i valget.

– Hos velgere som stemte for å bli i EU, trumfer EU-saken i stor grad parti-identitet. Hvis vi får rundt 57 represenanter som i 2010, kan ingen styre uten oss. Det vil sette oss i en svært betydningsfull posisjon, mener Umunna.

Les også: Analyse: Folk er lei. EU er lei. Britiske politikere er lei. Hva kan vi vente oss nå, iog vil Boris Johnson seire til slutt?