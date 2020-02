Skal du tilbringe vinterferien på ski? Nyt det enn så lenge

Årets skisesong i Alpene setter ny rekord for hvor mange nordmenn som setter kursen mot Europas snølagte bakker. Turoperatører antar at mer enn 20.000 nordmenn legger skiferien i Mellom-Europa i år, skrev Dagens Næringsliv tidligere denne måneden. Men bak de idylliske scenene som venter de som tar turen, kjemper feriestedene for å holde industrien på gli. Økende temperaturer og uforutsigbart snøfall gjør det nemlig vanskeligere for skiperlene å holde bakkene åpne.

Kunstige bakker

I 2017 konstaterte forskere at sesongen for alpinkjøring i Alpene er i dag 38 dager kortere enn den var i 1970, melder CNN. Dersom temperaturen fortsetter å stige opp til to grader kan område miste hele 70 prosent av snødekke sitt innen 2100.

Alpene er det største fjellområde i Europa og strekker seg over landene Sveits, Frankrike, Italia, Østerrike, Tyskland og Slovenia.

De fleste feriestedene er i dag avhengig av kunstig snø for å dekke både bakker og ønskene til skiglade turister. Men det kommer med en stiv pris: for å dekke en hektar med snø trengs det anslagsvis en million liter med vann. I fjor brukte Alpenes snøkanoner like mye energi på å dekke bakkene med snø som det årlige energibruket til en by med 130.000 innbyggere.

Flyr inn snø

På Valentinsdagen forrige uke ble det ramaskrik da mangelen på snø førte til at et feriested i Pyreneene i Frankrike tok i bruk helikopter for å holde bakkene hvite, skriver The Guardian. Helikopteret brukte to timer på å frakte 50 tonn med snø til toppen av bakkene. Det var myndighetene i fjellområdet Luchon-Superbagnéres som godkjente bruken av det flyvende hjelpemiddelet. Tidligere har Alpene sett seg nødt til å iverksette slike tiltak for å hjelpe skisesongen på vei, men dette var første gang det ble tatt i bruk i Pyreneene.

– Vi kommer ikke til å dekke hele skiområdet med kunstig snø, men uten dette hadde vi måttet stenge store deler av området nå, og det er i feriene vi har flest besøk fra nybegynnere og skiskoler, sa Hervé Pounau, direktør i områdets byråd.

Han la til at å la være å stenge bakkene hindrer 50 til 80 arbeidsplasser fra å måtte stenge.

Likevel havnet beslutningen under krass kritikk fra den franske økologen Bastien Ho.

– I stedet for å tilpasse oss global oppvarming kommer vi til å ende opp med et dobbelt problem: noe som koster enorme mengder energi som bidrar ytterligere til global oppvarming og som i tillegg er for en elite gruppe mennesker som har råd til det. Verden er snudd på hodet, uttalte han til fransk TV.

Frykter kortere sesonger og færre steder

Forskere fra Nederland har analysert data fra 1.131 værstasjoner i Europa. De kom frem til at den gjennomsnittlige dybden på snø har falt med 12 prosent de siste 66 årene, skriver CNN.

Den internasjonale olympiske komitéen (IOC) kjenner godt til utfordringene grønnlagte skibakker sår. Organisasjonen har analysert hvordan klimaendringer kan påvirke fremtidens vinterleker.

I en rapport advarer komitéen at stadig økende temperaturer og mangel på snø vil føre til at færre steder i verden vil egne seg til vinterens mange sportsaktiviteter.

Skisesongen kan komme til å starte en måned senere og avslutte opp til tre måneder tidligere enn tidligere, uttalte komitéen.