Saken er oppdatert

President Recep Tayyip Erdogan opplyste onsdag at tyrkiske styrker har innledet den lenge varslede militæroffensiven mot kurdisk milits nord i nabolandet Syria.

Den syriske opprørsalliansen SDF, som i hovedsak består av kurdiske grupper, sier onsdag kveld at to sivile er blitt drept og at flere er skadd, fordelt på en rekke angrepsområder. Det sivile og militære koordineringssenteret til SDF sier at 25 tyrkiske kampfly inngikk i den første fasen av offensiven mot i alt 16 mål i det utstrakte grenseområdet.

Erdogan sa at hensikten med offensiven er å ødelegge det han kalte terrorkorridoren som er forsøkt opprettet langs Tyrkias sørlige grense, og bringe fred til regionen.

Angrepene skal ha konsentrert seg om områdene Ras al-Ayn, Tell Abyad, Qamishli og Ain Issa. Journalister og andre øyenvitner meldte om fly i lufta og eksplosjoner på syrisk side.

CNN Turks journalist i området forteller at det stiger røyk opp fra flere bygninger i Ras al-Ayn, som kontrolleres av den kurdiske YPG-militsen. Tapet av sivile liv skal ha skjedd i nettopp denne byen.

Protester

Offensiven har utløst protester fra en rekke land og organisasjoner. FN har varslet krisemøte i Sikkerhetsrådet. EU-kommisjonens leder Jean-Claude Juncker krever at Tyrkia stanser offensiven.

Juncker sier at EU ikke vil bidra med penger til opprettelsen av noen form for såkalt trygg sone i dette området.

– Jeg ber innstendig Tyrkia og andre aktører om å besinne seg og stanse alle pågående operasjoner, sa Juncker i en tale i EU-parlamentet.

Den franske regjeringen sier de sammen med Tyskland og Storbritannia arbeider med en felles uttalelse «som vil være ekstremt tydelig» om at de fordømmer offensiven i Syria på det sterkeste.

Det tyrkiske forsvarsdepartementet opplyser at USA, Russland og EU ble informert om angrep vel to timer før det ble innledet. Det ble også Tyskland, Frankrike og Storbritannia.

Advarsel

Erdogan selv ringte til president Vladimir Putin for å orientere om sine planer. I en uttalelse fra Kreml heter det at Putin ba Erdogan tenke seg om to ganger så han ikke startet noe som ville skade arbeidet med å løse krisen i Syria.

Tyrkia anklager YPG for å være den kurdiske PKK-geriljaens forlengede arm, og det er kjent at et stort antall PKK-soldater har kjempet sammen med militsen i Syria. Tyrkia har både PKK og YPG på sin terrorliste.

Erdogan har tidligere kunngjort at Tyrkia akter å opprette en såkalt sikker sone langs grensa, der kurdisk milits ikke får adgang og de syriske flyktningene som i dag befinner seg i Tyrkia, skal bosettes.

Menneskelige skjold

Både på tyrkisk og syrisk side har det de siste dagene vært styrkeoppbygging, og den kurdiske administrasjonen i det nordlige og østlige Syria kunngjorde onsdag generell mobilisering.

SDF kom samtidig med en klar oppfordring til lokalbefolkningen i området.

– Sivile må komme til grensa, gjøre sin moralske plikt og yte motstand, var budskapet.

Ifølge Berivan Xhaled, som er nestleder i den kurdiske administrasjonen i Ain Issa, har mange innbyggere i området alt fulgt oppfordringen og etablert en protestleir 1 kilometer fra grensa. Der skal de fungere som menneskelige skjold mot tyrkiske styrker.

På tyrkisk side har det også vært mobilisering de siste dagene, og ifølge det statlige tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu ankom onsdag en kolonne med rundt 100 militære kjøretøy Akcakale-distriktet, bare 6 kilometer fra den syriske grensebyen Tell Abyad. (NTB)