EU-ledere er sinte og frustrerte over at de første AstraZeneca/Oxford-vaksinene til EU ikke kommer i den mengden man har avtalt. Unionen krever klare svar på hvorfor forsinkelsene hos AstraZeneca har oppstått. EU-ledere vil også ha full åpenhet og kontroll over vaksiner som blir sendt ut av EU fra vaksineprodusenter.

– Europa har investert milliarder på milliarder for å hjelpe til med å utvikle verdens første Covid19-vaksine, til det beste for hele verden. Nå må bedriftene som har fått disse midlene levere på sine løfter, sier Europakommisjonens president Ursula von der Leyen til Reuters.

Les også: Her har den britiske mutasjonen spredt seg: Frykter langvarig nedstengning

Sinnene i kok

Striden mellom EU og AstraZeneca kommer samme uke som EUs legemiddeltilsyn (EMA) etter planen skal vurdere godkjenning av AstraZeneca-vaksinen. Forutsatt at den blir godkjent nå i slutten av januar, er planen å starte utrulling i EU fra 15. februar.

Men nyheten i forrige uke om at de første leveringene til EU blir kraftig redusert, får enorme konsekvenser for EU, og har derfor satt sinnene i kok i EU. Leveringene blir redusert med 60 prosent i forhold til planen. Det innebærer at EU bare får 31 millioner doser innen utgangen av mars, mens planen var 80 millioner.

Dette får store konsekvenser umiddelbart også for Norge, som får sine vaksiner gjennom EU-avtalene. Norge skulle egentlig fått 1.120.000 doser av AstraZeneca-vaksinen i februar, men får nå trolig kun i underkant av 200.000 doser den måneden, ifølge Folkehelseinstituttet.

Forsinkelsen kan føre til at Norge havner en til to måneder bak vaksineringsskjemaet.

– Det betyr en betydelig forsinkelse i vaksinasjonsprogrammet. Det betyr at mange i risikogruppene blir vaksinert i april og mai i stedet for februar og mars, skriver overlege Preben Aavitsland i FHI i en e-post til VG.

Les også: Landet Raymond Johansen advarer med: Slik gikk Irland fra best til verst på to uker (+)

Krass

Denne uka har striden bygget seg opp, etter et møte mandag mellom EU og AstraZeneca, der EU mener legemiddelprodusenten ikke ga et tilfredsstillende svar på hvorfor forsinkelsene har oppstått. Et nytt møte mellom EU og AstraZeneca er ventet onsdag.

AstraZeneca har oppgitt mangler i produksjonen på en fabrikk i Belgia som årsak, men EU-diplomater mener legemiddelselskapet ikke har klart å underbygge dette.

AstraZeneca har understreket at selskapet vil gjøre alt det kan for å få vaksinen ut så snart som mulig til EUs borgere. I EU-kommisjonen spekulerer man på om AstraZeneca har solgt doser til andre kunder og så oppdaget at produksjonen ikke har gått fort nok til å innfri kontrakten med EU, som har betalt store summer på forhånd, skriver Politico.

– Tilliten er alvorlig svekket, sier en kilde fra EU-kommisjonen til Politico.

Helsekommissær Stella Kyriakides i EU har åpent vært svært krass.

– EU ønsker å få vite nøyaktig hvor mange doser som er produsert hittil av AstraZeneca, hvor de er produsert, om de er levert, og hvem de er levert til, sa Kyriakides mandag.

Helsekommissær Stella Kyriakides i EU krever klarere svar fra AstraZeneca. Foto: AP/NTB

EU har samtidig varslet at EU-kommisjonen har foreslått at alle legemiddelselskap skal offentliggjøre alle planlagte internasjonale leveringer av vaksinedoser som blir produsert i EU.

Tysklands helseminister har sagt seg enig med EU-kommisjonen om at det stilles krav ved eksport av koronavaksiner fra unionen. Jens Spahn sier i et TV-intervju han støtter «lisenser for vaksiner som skal ut av EU, slik av vi i det minste vet hvor den produseres, hva som går ut av Europa – og om det går ut av Europa, om de fordeles rettferdig», melder NTB.

Les også: I Kina er livet nesten normalt igjen. Slik gikk det til (+)

Store konsekvenser

Den nedslående nyheten i forrige uke om forsinkelser fra AstraZeneca til EU kom på toppen av en tidligere beskjed fra Pfizer om at deres vaksine, utviklet med selskapet BioNTech, inntil videre måtte redusere sine leveringer til EU til slutten av januar på grunn av en oppskalering av en fabrikk i Belgia. Pfizer har imidlertid lovet at dette vil bli tatt igjen etter midten av februar.

Forsinkelsen fra AstraZeneca er mer alvorlig siden EU har satset stort på innkjøp av denne vaksinen, som virkelig skulle sette fart på vaksineringen i EU de neste månedene. Den er både billigere og lettere å distribuere enn vaksinene fra Pfizer og Moderna. EU har bestilt totalt 600 millioner doser av AstraZeneca/Oxford-vaksinen.

EU har i utgangspunktet en plan om å vaksinere alle over 18 år innen august, gitt at leveringene og vaksineringen går som den skal. Dette er det fortsatt usikkert om kan gjennomføres, og med forsinkelsene er det skapt ytterligere tvil om dette.

Les også: Dette er Joe Bidens plan for å takle koronakrisen i USA