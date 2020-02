For mange er Sinn Fein mest kjent som IRAs politiske fløy under den langvarige voldelige konflikten i Nord-Irland. Nå kan partiet endre det politiske landskapet og gjøre et brakvalg sør for grensen, når Irland holder valg lørdag.

En sjokkmåling denne uka viste Sinn Fein på førsteplass, mens partiet til statsminister Leo Varadkar, Fine Gael, lå på tredjeplass. Målingen ga Sinn Fein en oppslutning på 25 prosent, og det er rekord for partiet som blant annet ønsker en folkeavstemning om et forent Irland.

Irlands statsminister Leo Varadkar. Foto: NTB scanpix

Omstridt

Det er ikke ventet at Sinn Fein kan få regjeringsmakt etter valget – partiet stiller ikke kandidater i alle kretser, og begge de to store irske partiene, Fine Gael og Fianna Fáil, sier at de ikke vil gå i koalisjon med Sinn Fein. Men det kan likevel bli et historisk valg for Sinn Fein, og kan gi partiet større innflytelse enn noen gang.

Sinn Fein er fortsatt et kontroversielt parti, og mange eldre velgere tar sterkt avstand til partiet, som i mange år var den politiske fløyen til Den irske republikanske hæren (IRA), som drev væpnet kamp gjennom konflikten «the Troubles» i Nord-Irland. Gerry Adams var i mange år lederen, men nå ledes partiet av Mary Lou McDonald, som er populær blant mange.

Forandring

Det er først og fremst mange unge som nå strømmer til Sinn Fein, men det er ikke på grunn av partiets ønske om å gjenforene Irland og Nord-Irland.

I flere tiår har to partier vekslet på å ha makten i Irland; Fine Gael og Fianna Fáil. Begge er sentrumspartier, selv om Fine Gael lener litt mer mot høyre og Fianna Fáil litt mer mot venstre. Sinn Fein er et parti på venstresiden, som nå trekker til seg velgere fordi det snakker om en rekke sosiale og økonomiske problemer, blant annet boligkrise, sykehuskøer og økonomi.

Mange velgere ønsker rett og slett en forandring, lyder noe av forklaringen for Sinn Feins framgang.

– Folk er ikke dumme. Det er praktisk talt ingen forskjell mellom Fianna Fáil og Fine Gael, og folk ser det, sa Mary Lou McDonald denne uka.

Regjeringspartiet Fine Gael har hatt makten i ni år.

Hjemløse

– Vi har bygget opp troverdighet, sier Sinn Fein-politiker Eoin Ó Broin til nyhetsmagasinet New Statesman.

Han mener partiet særlig trekker unge velgere på boligpolitikk, og at disse velgerne har sett at man kan få til endring på enkeltsaker om man engasjerer seg. Irland har de siste årene hatt folkeavstemninger der likekjønnede ekteskap ble tillatt og abortforbudet opphevet.

– Mange av de samme menneskene har funnet ut at dette valget er en anledning til å få forandring i boligpolitikken, sier politikeren.

Husleiene i hovedstaden Dublin er skyhøye, og det er 10.000 hjemløse i Irland.

Folkeavstemning

Da Sinn Fein nylig la fram sitt partiprogram, inneholdt det blant annet en plan om en folkeavstemning om et forent Irland innen fem år, og at en slik skal holdes både i Irland og i Nord-Irland. Sinn Fein er et viktig politisk parti også i Nord-Irland, der partiet sitter i samlingsregjering.

Kravene om en slik folkeavstemning har økt i forbindelse med brexit. Flertallet av Nord-Irlands befolkning stemte for å bli i EU, og mange, spesielt de katolsk nasjonalistene i Nord-Irland, er derfor misfornøyd med å bli dratt ut av EU med Storbritannia.

Brexit har skapt en spesiell situasjon på den irske øya, siden republikken Irland er EU-medlem, mens Nord-Irland, som har tette bånd til Irland sør for grensen, nå er ute av EU, siden det er en del av den britiske unionen.

En folkeavstemning om å forene Irland regnes som lite sannsynlig med det første, men kan ikke utelukkes på sikt.

Les også: De har hatt en av verdens strengeste abortlover: Slik kom Irland fram til et historisk abortvalg

Varadkar ut?

Om målingene stemmer, kan valget også bety slutten på regjeringsmakt for statsminister Leo Varadkar, og det ligger an til at Fianna Fáil tar over.

Varadkar tok over som statsminister i juni 2017 da han ble valgt til leder av Fine Gael. Han er den første åpent homofile statsministeren i det tradisjonelt konservative Irland. Det var Varadkar som utlyste valg for kort tid siden, siden mindretallsregjeringen han styrer slet med å få støtte for saker i parlamentet.

Les også: Vil brexit bli et skritt på vei til et forent Irland?