Onsdag og fredag denne uka holdes de første åpne høringene i prosessen som kan ende med at Donald Trump stilles for riksrett.

De tre komiteene i Representantenes hus som står for granskingen, har holdt høringer bak lukkede dører i flere uker. Flere av vitnene som allerede har forklart seg, skal igjen i ilden.

Bakgrunnen for granskingen er en telefonsamtale Trump hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i juli i år. Der ba han den ukrainske presidenten om å etterforske Joe Biden og sønnen Hunter Biden for korrupsjon. Få dager tidligere hadde USA holdt tilbake nesten 400 millioner dollar i militærhjelp til Ukraina.

Trump avviser at det ble gjort for å presse Zelenskyj. Demokratene mener Trump misbrukte makta si ved å be Ukraina om hjelp til å etterforske en politisk rival.

Onsdag skulle William Taylor og George Kent etter planen forklare seg i saken. Fredag er det duket for Marie Yovanovitch.

Her er en oversikt over hvem de er, og hvorfor de er viktige:

William Taylor

William Taylor på vei til Kongressen i oktober. Foto: J. Scott Applewhite/NTB scanpix

* Hvem er han

USAs fungerende ambassadør til Ukraina. Taylor er en karrierediplomat og militærveteran som har jobbet for presidenter fra begge partier. Fra 2006 til 2009 var han ambassadør til Ukraina. Da Marie Yovanovitch ble fjernet som Ukraina-ambassadør tidligere i år, ble Taylor bedt om å ta over igjen.

* Hvorfor er han viktig?

Taylor var ikke selv til stede under den mye omtalte telefonsamtalen mellom Trump og Ukrainas president. Han har imidlertid snakket med flere av personene som var det, både i Kiev og Washington.

* Hva sa han forrige gang?

Taylors vitnemål i oktober ble omtalt som oppsiktsvekkende.

Han forklarte blant annet at han fikk høre fra flere tjenestemenn at det var forsøk på å presse Ukraina: Hvis landet ønsket militærbistand og et møte med Trump i Det ovale kontor, måtte Zelenskyj gå ut offentlig og si at de ville etterforske demokrater.

Taylors forklaring støttes opp av andre, deriblant tidligere Trump-rådgiver Tim Morrison.

Trump-støttespiller George Sondland, USAs ambassadør til EU, har endret sin forklaring etter å ha lest Taylor og Morrisons’. Han forklarte det med at de frisket opp hukommelsen hans, etter at han tidligere hadde slått fast at han ikke kunne huske at Ukraina ble forøkt presset med militærhjelpen som brekkstang.

Taylor har sagt at han ikke vet om Trump var den som sto for presset. Han har også fortalt at han oppdaget at Trump-administrasjonens «uregelmessige» bakkanaler var ledet av presidentens personlige advokat, Rudy Giuliani.

George Kent

George Kent skal også forklare seg onsdag. Foto: Manuel Balce Ceneta/NTB scanpix

* Hvem er han?

Kent er statssekretær i utenriksdepartementet. I likhet med Taylor er han en karrierediplomat med flere års erfaring i statsapparatet, blant annet med USAs Ukraina-politikk.

* Hvorfor er han viktig?

I likhet med Taylor skal Kent angivelig vært kjent med hvordan nære støttespillere av Trump forsøkte å få Ukraina til å gjøre som de ville, skriver The Washington Post. Kent fikk kjennskap til Trumps Zelenskyj-samtale fra oberstløytnant Alexander Vindman, som forklarte seg tidligere i november.

* Hva sa han forrige gang?

I forklaringen bak lukkede dører sa Kent at Trump ønsket at den nyvalgte ukrainske presidenten skulle komme med en offentlig erklæring om en etterforskning av demokrater, deriblant Joe Biden. Kent har det ikke fra den amerikanske presidenten selv, men fra andre tjenestemenn som snakket med Trump.

Han har også fortalt at da han jobbet i administrasjonen til tidligere president Barack Obama, forsøkte han å advare daværende visepresident Joe Biden om at sønnens forretningsvirksomhet i Ukraina kunne skape vansker for USA i møte med potensielle anklager om interessekonflikter.

Marie Yovanovitch

Tidligere Ukraina-ambassadør Marie Yovanovitch i oktober. Foto: J. Scott Applewhite/NTB scanpix

* Hvem er hun?

USAs tidligere ambassadør til Ukraina. I mai ble hun fjernet fra posten, og fredag skal hun forklare seg for andre gang.

* Hvorfor er hun viktig?

Yovanovitch mener hun ble fjernet etter at hun krevde at Det hvite hus brukte offisielle kanaler når de skulle be Ukraina etterforske Joe Biden og sønnen Hunter. Da Yovanovitch vitnet for Kongressen første gang hevdet hun at Trump presset utenriksdepartementet til å få henne fjernet.

* Hva sa hun forrige gang?

Da Yovanovitch forklarte seg for lukkede dører, sa hun at hun brått ble kalt tilbake til utenriksdepartementet i mai, der hun ble fortalt at presidenten ikke lenger hadde tillit til henne.

Yovanovitch sa at hun fikk vite at det var satt i gang en svertekampanje mot henne i utenriksdepartementet.

Trumps advokat Rudy Giuliani og andre skal ha sett Yovanovitch som et hindrer for at Trump skulle få det slik han ønsket, ifølge The Independent.

William Taylor var først usikker på om han ville ta over i Ukraina, blant annet på grunn av behandlingen av Yovanovitch og Giulianis rolle.

Andre vitner

Neste uke har demokratene innkalt åtte andre vitner, blant dem oberstløytnant Alexander Vindman.

Vindman, Ukraina-ekspert i USAs nasjonale sikkerhetsråd, var til stede i rommet under Trumps telefonsamtale. Oberstløytnanten sa i sin forrige forklaring at han ikke mente det var riktig av Trump å be Zelenskyj om å etterforske Biden, ifølge The New York Times.

Demokratene vil høre fra en rekke nåværende og tidligere ansatte, men flere av dem har så langt nektet å forklare seg.

Toppdemokraten Nancy Pelosi har samlet partifellene før riksrettsgranskingen. Foto: Susan Walsh/NTB scanpix

Republikanerne har kommet med en egen liste over vitner de mener bør bli innkalt, deriblant Hunter Biden og personen som varslet om innholdet i Trumps telefonsamtale.

Hva med Trump?

Den amerikanske presidenten har gått hardt ut mot riksrettsgranskingen, som han mener er en heksejakt.

Trump har gjentatte ganger gått ut og bedt folk lese utskriften av samtalen han hadde med Zelenskyj. Han gjentok oppfordringen onsdag.

READ THE TRANSCRIPT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2019

Han har også krevd å få vite hvem det var som varslet om innholdet i telefonsamtalen.

Trump har erkjent at han ba Ukraina etterforske far og sønn Biden for korrupsjon, men nekter for å ha gjort noe galt.

Trump-administrasjonen ville også ha Ukraina til å undersøke en konspirasjonsteori om at Demokratene hadde en e-postserver i Ukraina i 2016.

