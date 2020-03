Det melder den amerikanske non-profit avisa ProPublica.

Senator Richard Burr er leder av etterretningskomitéen i det amerikanske senatet, og har tilgang til hemmeligstemplet informasjon, blant annet om koronaviruset. Allerede i februar valgte han å selge aksjer til en verdi av opp til 1,6 millioner dollar, blant annet flere aksjer i reiselivsnæringen.

På samme tid deltok han i daglige informasjonsmøter med helsemyndighetene om utfordringene som ville komme med koronaviruset, hvorav mye av informasjonen var og er utilgjengelig for offentligheten.

Aksjene stupte

Kun en uke seinere begynte aksjemarkedet å stupe, og ligger i dag 30 prosent under hva det lå på da Burr solgte seg ut.

Til avisa Politico sier Burr at han tok avgjørelsen utelukkende basert på hva han så på nyhetene, og aviser at han har benyttet seg av hemmeligstemplet informasjon for å ta avgjørelsen.

Blant dem som nå krever Burrs avgang er kongressmedlem Alexandria Ocasio-Cortez. På Twitter skriver hun at Burr allerede i februar visste hvor ille koronasituasjonen ville bli, samtidig som han sa i offentligheten at alt kom til å gå bra.

As Intel chairman, @SenatorBurr got private briefings about Coronavirus weeks ago.



Burr knew how bad it would be. He told the truth to his wealthy donors, while assuring the public that we were fine.



THEN he sold off $1.6 million in stock before the fall.



He needs to resign. https://t.co/IAITMbJ3R5 — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) March 19, 2020

Burr sier nå til flere medier, blant annet til Politico, at han ønsker at senatet skal foreta en etisk vurdering av aksjesalget.

Flere i trøbbel

Burr er ikke den eneste amerikanske politikeren som dumpet aksjer rett før koronakrisa smalt. Også senator Kelly Loeffler solgte unna millionverdier i ukene før viruset ble spredd i USA. Også hun har hatt tilgang til hemmeligstemplet korona-informasjon.

Selv avviser hun anklagene fullstendig, og svarer slik på Twitter fredag kveld norsk tid: