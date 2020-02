Senator: Ukraina-press gir ikke grunnlag for riksrettsdom

– Det er ingen tvil om at Trumps handlinger overfor Ukraina er «upassende», sier den republikanske senatoren Lamar Alexander.

– Men presidentens handlinger rettferdiggjør verken å avsette Trump eller å kalle inn vitner i riksrettssaken, mener senatoren fra Tennessee.

Distinksjonen mellom grunnlag for riksrett og upassende oppførsel har blitt omfavnet av flere republikanere samtidig som riksrettssaken skrider fram mot det som etter alle solemerker blir frikjennelse av Trump. Det er også i tråd med argumentasjonen Trumps advokater har ført mot slutten av saken.

Fra å først framholde at Trump ikke har gjort noe galt, har advokatene endret hovedbudskapet til at Trump ikke har gjort noe som gir grunnlag for riksrett – og samtidig kritisert saken for ikke å være annet enn partipolitisk spill.

Argumentasjonen har gjort det mulig for republikanere å basere seg på politiske og historiske begrunnelser for hvorfor Trump bør frikjennes – uten at dette innebærer støtte til presidentens handlinger.

Tapte kamp om vitner

Med stemmetallet 51 mot 49 tapte demokratene fredag avstemmingen om å føre flere bevis og vitner i saken. Lamar Alexander og senator Lisa Murkowski fra Alaska var blant de få republikanerne som angivelig var i tvil om hva de skulle stemme. Da Murkowski før avstemningen kunngjorde at hun ville stemme mot demokratenes forslag, nevnte hun verken Trump eller hans handlinger.

– Gitt at denne riksrettssaken har vært preget av partipolitikk fra starten og til nå, har jeg konkludert med at det ikke vil bli en rettferdig riksrettssak i Senatet, sa Murkowski.

Lamar erkjente i en uttalelse at det er bevist at Trump forsøkte å presse Ukraina til å etterforske Joe Biden og hans sønn. Men dette er ikke nok til å dømme Trump i riksrettssaken og avsette ham, ifølge Lamar, som i stedet mener velgerne bør felle sin dom i presidentvalget senere i år.

Ifølge anklagen i riksrettssaken var Trumps motiv for Ukraina-presset å påvirke det amerikanske presidentvalget.

– Krever mer

På demokratisk side var det et sterkt ønske om å få USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton til å forklare seg. I en bok som ennå ikke er utgitt, bekrefter Bolton ifølge lekkasjer at Trump ønsket å stanse militær bistand til Ukraina inntil landet startet en etterforskning som ville involvert demokraten Joe Biden.

Også i dette spørsmålet var argumentasjonen fra republikansk hold velkjent.

– For diskusjonens skyld kan vi anta at alt John Bolton tillegges, stemmer, og likevel vil riksrettssaken fra Representantenes hus være langt under det som kreves for å avsette en president, uttalte senator Lindsey Graham fra South Carolina denne uken.

Avgjørelse onsdag

Lamar Alexander er blant republikanerne som har vært tydeligst i sin tale om at Trump har opptrådt upassende.

– Men grunnloven gir ikke Senatet makt til å avsette en president og nekte ham å stille til valg kun på grunnlag av upassende handlinger, sier senatoren fra Tennessee.

Senatet skal onsdag stemme over tiltalen om maktmisbruk og hindring av etterforskningen.

Republikanerne har flertall i Senatet, der det trengs to tredels flertall i for å avsette Trump.

