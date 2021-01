Senatet sa nei til å stanse riksrettssaken mot Trump

Forslaget med nedstemt med 55 mot 45 stemmer.

Aldri før har en tidligere president blitt stilt for riksrett i USA, og det er fortsatt uenighet om grunnloven tillater det. Planen er at selve saken skal innledes andre uke i februar.

Trump anklages for å ha oppmuntret til «voldelige, dødelige, ødeleggende og undergravende handlinger» i forbindelse med stormingen av kongressbygningen. Han anklages også for ha «undergravd og forsøkt å hindre godkjenningen av resultatet av presidentvalget».

50-50

Demokratene og Republikanerne har 50 senatorer hver i Senatet, som fungerer som domstol i riksrettssaker.

Skal Trump bli dømt, trengs to tredels flertall i Senatet. Det forutsetter at minst 17 av de republikanske senatorene slutter seg til Demokratene, noe som ikke er ventet om ikke Republikaneres leder i Senatet, Mitch McConnell, skulle stemme for.

Donald Trump ble også stilt for riksrett vinteren 2020. Han ble da frikjent av det republikanske flertallet. De to tiltalepunktene dreide seg om maktmisbruk og forsøk på å hindre Kongressens arbeid.

Hvis Trump bli dømt, er det intet embete han kan avsettes fra. Men de folkevalgte kan deretter stemme over om han for all framtid skal forbys å inneha offentlige verv.

Stemte for

De fem Republikanerne som stemte for å ikke stanse riksrettssaken, var Mitt Romney, Liza Mukowski, Susan Collins, Ben Sasse og Pat Toomey, ifølge MSNBC-journalist Kyle Griffin.

Mitch McConnell, Republikanernes leder i Senatet, stemte for, ifølge Griffin. Forrige uke gjorde McConnell det klart at han mener Trump provoserte tilhengerne sine før opptøyene 6. januar. Han har så langt ikke sagt hva han vil stemme i selve riksrettssaken.

Senatoren fra Kentucky sa imidlertid tidligere i januar at han vil utsette riksrettssaken. Ifølge kilder Washington Post og New York Times har snakket med, ville McConnell be om en utsettelse til februar. Begrunnelsen skal være at Trumps advokater trenger mer tid til å forberede seg.

