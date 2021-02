56 senatorer stemte for at rettssaken er i henhold til grunnloven, deriblant samtlige demokrater og seks republikanere. 44 republikanere stemte imot.

Trumps advokater mener han ikke kan dømmes i riksrettssaken fordi han ikke lenger er president.

Partilinjene er mer eller mindre de samme som da Senatet stemte for at riksrettssaken mot Trump i 2020 var i henhold til grunnloven.

De seks republikanerne som stemte for er Bill Cassidy fra Louisiana, Susan Collins fra Maine, Lisa Murkowski fra Alaska, Mitt Romney fra Utah, Ben Sasse fra Nebraska og Pat Toomey fra Pennsylvania.

Viste videoer

Senatet begynte sine høringer i den andre riksrettssaken mot tidligere president Donald Trump tidligere tirsdag kveld norsk tid. Først viste de en video av stormingen av Kongressen.

Demokratenes aktorer viste videoen, som vekslet mellom klipp av Donald Trumps mye omtalte tale og selve stormingen, etter først å ha uttalt at «rettssaken vil kun være basert på kalde, harde fakta».

Det er nå lagt opp til en fire timer lang debatt mellom aktoratet og forsvarerne.

Les også: Klart for hurtig-riksrettssak mot Trump - her er det du trenger å vite

Trump er stilt for riksrett for andre gang fordi flertallet i Representantenes hus mener han oppildnet fanatiske tilhengere i forkant av stormingen av Kongressen 6. januar. Fem personer mistet livet.

Trumps advokater mener det er grunnlovsstridig å stille en avgått president for riksrett. Senatet stemte imidlertid for å gå videre med rettssaken og avviste dette argumentet.

Les også: Dette er demokraten som kan stanse Biden i Senatet

Lederen for aktoratet i riksrettssaken, Jamie Raskin, mener det vil skape en farlig presedens dersom saken blir avvist fordi Trump ikke lenger er president.

– De (Trump-siden) vil henlegge saken før noen har kommet med beviser. Argumentet deres er at dersom du begår en handling som er anklageverdig under de siste ukene i presidentembetet, gjør man det med straffrihet fra grunnloven. Man slipper unna, sier Raskin, som er tidligere jussprofessor.

Han brukte nesten 20 minutter på å gå i rette med argumentet, med referanser til grunnloven, juridisk praksis, jussprofessorers meninger og historie.

Les også: «USA befinner seg i en krise der landet risikerer å revne langs ytterkantene»

Leste opp Trump-tweet

Demokratenes David Cicilline, den tredje av aktorene i riksrettssaken, var den første som gikk i detaljer om Donald Trumps handlinger etter angrepet 6. januar.

– Det er ikke rart Trump heller vil snakke om jurisdiksjon, sa Cicilline, og henviste til den tidligere presidentens argument om at han ikke kan stilles for riksrett ettersom han ikke innehar et embete lenger.

Han hadde nettopp lest opp fra en tweet Trump skrev kun et par timer etter at hans fanatiske tilhengere hadde stormet kongressbygningen og truet med å drepe visepresident Mike Pence og medlemmer av Kongressen. Cicilline la ikke skjul på at tweeten sjokkerer ham.

– Hver gang jeg leser den får jeg frysninger langt nedover ryggen. USAs president stilte på opprørernes side. Han feiret saken deres. Han anerkjente saken deres. Han sa 'husk denne dagen for alltid,' bare noen timer etter at de stormet gjennom disse korridorene for å drepe visepresident Pence, lederen for Representantenes hus, og alle av oss de kunne finne, sa Cicilline.

– Dette er det som skjer når en hellig valgskredseier på så uhøytidelig vis blir ranet fra store patrioter som er blitt behandlet urettferdig i så lang tid. Dra hjem i fred. Husk denne dagen for alltid, skrev Trump i tweeten Cicilline omtaler.

Biden vil ikke se riksrettssaken

President Joe Biden har ikke planlagt å se på riksrettshøringen mot hans forgjenger.

– Det har jeg ikke. Jeg har sagt det før: Jeg har en jobb. Vi har allerede mistet 450.000 personer og vi kommer til å miste mange flere om ikke vi handler raskt og besluttsomt, sa Biden til CNN-reporteren Kaitlan Collins fra Det ovale kontor tirsdag.

Han unngikk å si noe om selve riksrettssaken, og sa at han har sin jobb og Senatet har sin.

Biden har tidligere uttalt at saken må gå, selv om han ikke tror Trump blir dømt.

Saken oppdateres

Fakta om riksrettssaken