Austin har en 41 år lang militærkarriere bak seg, og han har blant annet vært øverstkommanderende for den amerikanske sentralkommandoen.

Han ledet amerikanske styrker i Afghanistan fra 2003 til 2005 og amerikanske og allierte styrker i Irak fra 2010 til 2011. Han gikk av med pensjon i 2016.

– Det er en ære og et privilegium for meg å tjene som vårt lands 28. forsvarsminister, og jeg er spesielt stolt over å være den første afroamerikaneren som har dette vervet. Nå starter arbeidet, skriver Austin på Twitter.

Les også: Den ene amerikaneren tror på Joe Biden – den andre gjør det ikke

Overveldende støtte

Austin fikk overveldende støtte fra 93 av de 100 senatorene, mens bare to stemte imot å gi ham posten, republikanerne Mike Lee fra Utah og Josh Hawley fra Missouri.

Den pensjonerte generalen er kjent som en stor mann med en rungende stemme, men har opp gjennom årene i liten grad søkt offentlighetens søkelys.

Han trekker ofte fram sin egen bakgrunn som sønn av en postmann og en hjemmeværende husmor i Thomasville i Georgia, der han vokste opp.

Under høringen i Senatet lovet han blant annet å luke «rasister og ekstremister» ut fra forsvaret og advarte mot den slags fiender i egne rekker.

Les også: Poeten Amanda Gorman møtt med stor applaus for diktopplesning under innsettelsesseremonien

Økt mangfold

Over 20 av Trump-tilhengerne som deltok i stormingen av kongressbygningen 6. januar, var nåværende eller tidligere militære eller politifolk, og ytterligere ti soldater er satt under etterforskning.

– Forsvarets oppgave er å beskytte USA mot fiendene våre. Men det kan vi ikke gjøre hvis noen av disse fiendene befinner seg innenfor våre egne rekker, sa Austin under høringen.

Der lovet han også å arbeide for økt mangfold, samt å stoppe seksuelle overgrep innen forsvaret.

It’s an honor and a privilege to serve as our country’s 28th Secretary of Defense, and I’m especially proud to be the first African American to hold the position. Let’s get to work. pic.twitter.com/qPAzVRxz9L

— Lloyd Austin (@LloydAustin) January 22, 2021

Les også: Schumer: Pelosi sender riksrettstiltalen mot Trump til Senatet mandag