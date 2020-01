En kvinne ansatt i en kyllingrestaurant i Texas hevder hun ble diskriminert da hun hun fikk beskjed om å gå hjem, fordi hun nekter å ta av seg sin hijab på jobben, skriver CNN.

Stefanae Coleman ankom jobben på restauranten Chicken Express mandag iført en hijab. Hun er nylig konvertert og og hun sier selv at hun gledet seg til å bruke hodeplagget og håpet hennes kolleger ville være støttende.

Men alenemoren opplevde noe helt annet enn en støttende arbeidsplass.

Ifølge CNN ble hun sjokkert og overrasket da daglig leder, som viste til uniformsreglementet på arbeidsplassen, ba henne om å fjerne hijaben.

Med en gang hun stemplet inn fikk hun beskjed om å ta av seg alt som ikke tilhørte uniformen til Chicken Express.

– Jeg visste han mente min hijab, sier Coleman til CNN.

Colememan gikk så til personalrommet. Men hun tok ikke av seg hijaben.

– Fem minutter senere ropte han meg inn til kontoret sitt og beordret meg til å fjerne hijaben, fordi den ikke er en del av uniformen, sa Coleman.

Coleman har vært ansatt ved restauranten i tre måneder. Hun fanget opp sjefens behandling på to videor og delte så på Twitter.

– Jobben din er jobben din og har ikke noe med religion å gjøre, sier sjefen på video.

– Jobben krever en uniform. Hijab er ikke en del av uniformen. Som en ansatt med lønn kan du ikke bruke den, sier daglig leder på videoen og viser til restaurantens håndbok for de ansatte.

I converted to Islam not too long ago and I started wearing my hijab, I went to work today and was kicked out because my hijab was not apart the “ dress code” apparently and I wasn’t allowed to wear it. Don’t come to the chicken express in Fort Worth!! pic.twitter.com/xiulAEJS8y