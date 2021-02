Se video: Her bruker politiet pepperspray på en niåring i håndjern

En video der politet i Rochester i New York i USA, bruker pepeprspray på en jente på ni år skaper reaksjoner i USA.

Myndighetene i Rochester, New York, etterforsker nå en konfrontasjon fanget på video som viser politiet som bruker pepperspray mot en jente på 9 å, skriver flere medier, deriblant NBC News.

Politiet rykket ut etter en melding om husbråk og høylytt krangel.

Politiet ble tilkalt etter meldinger om at jenta truet med å skade seg selv og moren, opplyste visepolitimester Andre Anderson.

Gjennomgang

Rochester-ordfører Lovely Warren sa at hun ba politimester Cynthia Herriott-Sullivan om å etterforske fredagens hendelse, og byens politimyndighet vil også gjennomgå hva som skjedde.

Dette er ikke noe som noen av oss burde ønske å rettferdiggjøre, sa Warren og la til at hun så sin egen babys ansikt da hun så på den 9 år gamle jenta.

Da politet forsøkte å sette jenta i en politbil og kjøre henne til et sykehus satte hun seg til motverge og og sparket en av betjentene, ifølge visepolitimester Anderson.

– Jeg er et barn

Opptak fra politiets kroppskamera viser viser at jenta ble satt i håndjern mens hun gjentatte ganger roper etter pappa.

– Du oppfører deg om et barn, sier en av betjentene.

– Jeg er et barn, svarer jenta.

Så truer politet med å pepperspraye jenta.

Det er uklart hva hendelsesforløpet er før og etter videoen. Videoen er redigert av politet, ifølge NBC News.

Jenta ble fraktet til Rochester Hospital før hun senere ble sluppet fri.

lederen av byens politiforening sier i en kommentar til Rochester Democrat & Chronicle at betjenten valgte å få kontroll over jenta uten å skade henne.

– Jeg sier ikke at det ikke finnes bedre måter å gjøre dette på. Men la oss være realistiske med hvilke utfordringer vi møter... Dette er ikke TV, dette er ikke Hollywood, sa Anderson.

Konfrontasjonen kom kun fire dager etter at Daniel Prude (41) døde etter at politiet i Rochester satte en såkalt spyttehette over hodet på ham.

