Søndag ble Super Bowl spilt. Årest aller største happening i USA, etter valget til til høsten. Da fremførte Lovato «The Star-Spangled Banner». Det førte til stor applaus, fra de aller fleste. Men profilerte kjendiser som Jay-Z og Beyoncé gjorde et poeng av å bli sittende under nasjonalsangen, melder Deadline.

Les også: Donald Trump på opptur

På en video fra kjendisnettstedet TMZ kan man se at Beyoncé, Jay-Z og datteren Blue Ivy ble sittende under Lovatos framføing. Flere andre på VIP-tribunen ble også sittende. Sågar superparets livvakt reiste seg og holdt hånden på brystet, melder flere nettsteder, som allhiphop.com.

Særlig Jay-Z får kritikk fra fotballkretser fordi han i fjor inngikk et samarbeid med ligaen NFL via sitt selskap Roc Nation.

Ifølge Fox News var det hele tilfeldig og ingen aksjon.

– Overhodet ikke, sa Jay-Z ifølge TMZ og Fox News under et arrangement på Columbia University.

Hans selskap Roc Nation er nemlig produsent av alle underholdningsinnslag under Super Bowl og han ville bare forsikre seg om at opptredenen til Lovato gikk som den skulle.

Han påpekte samtidig at det ikke var nødvendig med noen protest.

– Vi gjennomførte den største protesten av dem alle med en slik variert artistliste, sa Jay-Z.

Les også: Pelosi rev Trumps tale i to

Trump har lenge gått hardt ut mot football-spillere som kneler under nasjonalsangen i protest mot politivold, rasisme og diskriminering.

– Du må stå stolt under nasjonalsangen. Om ikke bør du kanskje ikke spille, eller være der. Og kanskje du ikke burde være i landet, har Trump uttalt, skriver NTB.

En video fra en fest, i forbindelse med Super Bowl søndag, viser at Donald Trump selv ikke akkurat følger sin egen innstruks.

BREAKING: Instagram story footage shows Trump disrespecting and mocking the National Anthem during the #SuperBowl.



Trump called for @Kaepernick7, who kneeled during the anthem at football games in protest of racist police brutality, to leave the country. pic.twitter.com/qssduswQg0