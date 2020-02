Søndag ble Super Bowl spilt. Årest aller største happening i USA, etter valget til til høsten. Da fremførte Lovato «The Star-Spangled Banner». Det førte til stor applaus, fra de aller fleste. Men profilerte kjendiser som Jay-Z og Beyoncé gjorde et poeng av å bli sittende under nasjonalsangen, melder Deadline.

På en video fra kjendisnettstedet TMZ kan man se at Beyoncé, Jay-Z og datteren Blue Ivy ble sittende under Lovatos framføing. Flere andre på VIP-tribunen ble også sittende. Sågar superparets livvakt reiste seg og holdt hånden på brystet, melder flere nettsteder, som allhiphop.com.

Særlig Jay-Z får kritikk fra fotballkretser fordi han i fjor inngikk et samarbeid med ligaen NFL via sitt selskap Roc Nation.

Trump har lenge gått hardt ut mot football-spillere som kneler under nasjonalsangen i protest mot politivold, rasisme og diskriminering.

– Du må stå stolt under nasjonalsangen. Om ikke bør du kanskje ikke spille, eller være der. Og kanskje du ikke burde være i landet, har Trump uttalt, skriver NTB.

En video fra en fest, i forbindelse med Super Bowl søndag, viser at Donald Trump selv ikke akkurat følger sin egen innstruks.

BREAKING: Instagram story footage shows Trump disrespecting and mocking the National Anthem during the #SuperBowl.



Trump called for @Kaepernick7, who kneeled during the anthem at football games in protest of racist police brutality, to leave the country. pic.twitter.com/qssduswQg0