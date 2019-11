Saken oppdateres

Blant vitnene som skal forklare seg i Representantenes hus, er tidligere Russland-rådgiver i Det hvite hus, Fiona Hill.

I en lukket høring har Hill tidligere forklart hvordan hennes sjef, nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton, avbrøt et møte med ukrainere som var på et besøk i Det hvite hus da EU-ambassadør Gordon Sondland begynte å spørre dem om «etterforskninger», skriver NTB.

I en tidligere høring, bak lukkede dører fortalte Fiona Hill at hun var sjokkert over hvordan Donald Trumps allierte i og utenfor administrasjonen opererte helt på siden av det offiselle USA og skapte en egen virkelighet omkring Russland og Ukraina, skriver New York Times.

– Jeg har tjent under tre administasjoner, sa Hill under høringen og påpekte at hun ikke har noen partitilhørighet.

Hill ble amerikaner i 2002 og er født i England.

– Jeg er her som et faktavitne og skal fortelle om det jeg så, sa hun videre.

– Partipolitikk drev fram et narativ fra republikanerne om Ukraina som ikke er riktig, sa hun og pekte på at de og Donald Trump bragte til torgs russisk propaganda som at Ukraina var de som blandet seg inn i det amerikanske vaglet i 2016, og ikke Russland.

Sentralt i høringen er en telefonsamtale mellom EU-ambassadør Gordon Sondland og Donald Trump.

Denne samtalen hørte David Holmes under en lunsj med Sondland. Han er altså den andre som vitner torsdag. , er David Holmes er politisk rådgiver ved den amerikanske ambassaden i Kiev.

Holmes har i en lukket høring tidligere forklart at han under en lunsj med EU-ambassadør Gordon Sondland i sommer hørte USAs president Donald Trump i en telefonsamtale spørre ambassadøren om etterforskningen han ønsket fra Ukrainas president, skriver NTB.

Under høringen forklarer Holmes at samtalen var veldig høy og at Sondland holdt telefonen langt unna øret sitt, så også Holmes kunne høre hva Trump sa.

Ifølge Holmes svarte Sondland: «Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vil gjøre alt du ber ham om».

Trump på sin side avviser at det er mulig å overhøre en telefonsamtale slik. «Jeg har forsøkt mange ganger», skriver han på Twitter mens høringen pågår.

I have been watching people making phone calls my entire life. My hearing is, and has been, great. Never have I been watching a person making a call, which was not on speakerphone, and been able to hear or understand a conversation. I’ve even tried, but to no avail. Try it live!