Pence og resten av ministrene bør bruke det 25. grunnlovstillegget, som åpner for at visepresidenten kan ta over dersom presidenten erklæres uegnet for presidentkontoret, sier Schumer.

– Denne presidenten burde ikke forbli i embetet en eneste dag til, sier Schumer torsdag.

Schumer mener Trump oppildnet til det voldelige opprøret i Washington D.C. og stormingen av Kongressen.

Hvis Pence ikke er villig til å gjøre det, bør Kongressen samles på nytt for å føre Trump for riksrett, mener Schumer.

Alexandria Ocasio-Cortez skriver på Twitter at president Trump er en fare for republikken.

Our republic is in great danger, and it is imperiled further without swift action to protect it.



The President incited an attack on Congress. He is deeply unstable. The Cabinet must invoke the 25th amendment.



Congress must also pursue impeachment and removal of the President.