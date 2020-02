– Presidenten vil uten tvil skryte av at han ble frifunnet. Men vi vet bedre. Vi vet at dette ikke på noen måte kan defineres som en rettssak, sier Demokratenes mindretallsleder i Senatet, Chuck Schumer, ifølge Reuters.

Et flertall i Senatet frifant Trump for anklagene om maktmisbruk og for å ha hindret Kongressen onsdag kveld.

Demokraten kaller utfallet fra det han omtaler som «kengurudomstolen», for meningsløst. «Kangaroo court» betegner en domstol som ikke tar hensyn til vedtatte juridiske standarder.

Les også: President Donald Trump frikjent av Senatet i riksrettssaken

– Verdiløs

Schumer mener Trump ble frifunnet uten en rettferdig rettssak. Schumer kaller utfallet av saken «praktisk talt verdiløs» fordi det republikanske flertallet «avviste vitner og dokumenter».

Fredag forrige uke satte 51 senatorer ned foten for Demokratenes forsøk på å kalle inn vitner og legge fram nye dokumenter i saken.

Schumer anklager også Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, og hans kolleger for å feie Trumps oppførsel under teppet.

– Administrasjonen, dens topper og republikanere i Senatet skjuler alle sannheten, sier demokraten.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Lovløshet

Lederen i Representantenes hus, Nancy Pelosi, mener presidenten og Senatet nå har «normalisert lovløshet».

– President Trump ble stilt for riksrett med støtte fra flertallet i det amerikanske folket, den første i vår nasjons historie. Og nå var han den første presidenten i historien som sto overfor to tiltalepunkter i Senatet, sier Pelosi i en uttalelse og fortsetter:

– Hele 75 prosent av amerikanerne og mange republikanere i Senatet mener presidentens oppførsel er feil. Men Senatet valgte i stedet å ignorere fakta, det amerikanske folks vilje og deres plikt overfor grunnloven, sier hun.

Les også: Mitt Romney: – Jeg stemmer for å dømme Trump