Brorparten av rutene som åpnes 15. og 20. juni går fra København, inkludert tre avganger i uken til Trondheim. Det blir også åpnet en lørdagsrute fra Oslo til Split 20. juni. I tillegg åpner flere ruter fra Stockholm.

Utvidelsen av tilbudet går på tvers av reiseråd fra både svenske og norske myndigheter. Her hjemme åpnes det for reiser til Danmark og en vurdering av rådene for resten av Norden 15. juni. En ny vurdering for «enkelte nærliggende europeiske land» er varslet innen 20. juli.

– Vi forutsetter at alle følger rådene fra myndighetene og reglene i andre land, sier pressesjef Freja Annamatz i SAS til svenske TT.