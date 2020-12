Forbudet ble vedtatt med ti stemmer mot én, og San Francisco blir dermed den største byen i California med et slikt forbud.

Forslaget gikk først ut på å forby røyking av marihuana innendørs, men det ble omarbeidet til kun å gjelde tobakk etter at cannabis-aktivister framholdt at de ville miste sin eneste lovlige adgang til å røyke siden det er forbudt å røyke marihuana på offentlig sted.

De som er imot forbudet, sier det krenker deres rettigheter i egne hjem, mens tilhengerne mener det er viktig å beskytte ikke-røykere, særlig dem som bor trangt.

Over 480.000 mennesker dør årlig av sigarettrøyking i USA, inkludert over 41.000 ikke-røykere som utsettes for andres røyk.

I henhold til loven skal ordensmyndighetene først få folk til å forstå og slutte å røyke. På sikt vil lovbrudd bli straffet med bøter på 1.000 dollar dagen.

