Ryanair håper å få i gang 40 prosent av alle tjenester i juli måned. Lavprisselskapet har som mål å gjennomføre 1000 flyginger per dag fra 1. juli. Før koronakrisen gjennomførte selskapet 2.400 flyginger daglig, skriver The Guardian.

Avisen omtaler nå, i likhet med blant andre Reuters, at passasjerer som bruker Ryanair må akseptere nye regler i luften fra juli av. Dette som følge av koronaviruset.

If you board a Ryanair plane in the near future, you will be required to wear a mask and ask for permission to use the toilet pic.twitter.com/PztPf0DIUA