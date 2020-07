Russland planlegger å registrere den første koronavaksinen innen 12. august

Russland planlegger å registrere en vaksine mot koronaviruset innen 12. august, og rydde veien for det som støttespillerne sier at ville være verdens første offisielle godkjenning av en inokulasjon mot epidemien, skriver Bloomberg.

Legemidlet utviklet av Moskva Gamaleya Institute og Russian Direct Investment Fund (RDIF) kan godkjennes for sivil bruk innen tre til syv dager etter registrering av regulatorer, ifølge en person som er kjent med prosessen, som ba Bloomberg om ikke å bli identifisert fordi informasjonen ikke er offentlig.

Tidligere rapporterte den statlige nyhetstjenesten RIA Novosti at vaksinen kan bli godkjent mellom 15 og 16 august. Gamaleya Institute og RDIF nektet å kommentere dette.

Forsiktig og nøyaktig

Gamaleya-vaksinen forventes å få betinget registrering i august, noe som betyr at den fortsatt vil måtte testes på ytterligere 1.600 mennesker, sa visestatsminister Tatyana Golikova i et fjernsynsmøte med tjenestemenn med president Vladimir Putin onsdag. Produksjonen skulle begynne i september, sa hun.

– De viktigste kravene til en vaksine er den påviste effektiviteten og sikkerheten, så alt må gjøres veldig forsiktig og nøyaktig, sa Putin på slutten av møtet og la til:

– Vår tillit til vaksinen må være absolutt.

Les også: Russlands koronatall øker kraftig

Den russiske vaksinen vil bli gitt til helsepersonell før kliniske studier er fullført, sa helseminister Mikhail Murashko i et intervju med russisk statlig tv på lørdag, skriver Bloomberg. Han og andre tjenestemenn har sagt at vaksinen ikke vil være allment tilgjengelig før sent på året.

– Ingen grunn til å slappe av

Selv om vaksinen er blitt utpekt av utviklerne som trygg og potensielt den første som kommer til publikum, har ikke dataene blitt publisert, og hastigheten som utviklerne beveger seg i, har reist spørsmål i andre land. Gamaleya skal etter planen starte fase 3-forsøk neste uke i Russland, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater.

Les også: Russland innførte ny registreringsmetode – antall koronadødsfall doblet



Russland har over 800.000 bekreftede tilfeller av korona og er det fjerde mest smittede landet i verden. Samtidig som antall nye, daglige smittetilfeller er redusert med mer enn halvparten av det høyeste antallet, sa Putin på møtet at noen regioner har beveget seg for raskt etter gjenåpningen de iverksatte etter en landsomfattende nedstenging i mai.

– Situasjonen er fortsatt vanskelig og kan svinge i alle retninger. Det er ingen grunn til å slappe av og glemme anbefalingne fra leger, sa Putin.



Forskere og farmasøytiske selskaper i andre land, inkludert USA, Storbritannia, Japan og Kina, konkurrerer også om å utvikle vaksiner. AstraZeneca Plc, Moderna Inc. og Pfizer Inc. har begynt senfase-testing for koronavaksiner, med de første resultatene fra noen av de menneskelige forsøkene som forventes allerede i oktober.

Les også: Blinde Lars (55) må gå ut i bilveien fordi elsparkesykler ligger slengt på fortauet