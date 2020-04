– Skal man dømme ut fra uttalelsene fra ambassadør Sands, går USA nå vekk fra dialog og samarbeid og fokuserer heller utelukkende på en konfronterende politikk i regionen, i et håp om å oppnå herredømme i denne delen av verden, skriver ambassadør Vladimir V. Barbin til den danske avisa Politiken.

Bakteppet er at USAs ambassadør til Danmark, Carla Sands, på et pressetreff torsdag begrunnet USAs donasjon til Grønland med et ønske om å skjerme øya fra «ondartet påvirking og utpressing» fra Kina og Russland, i tillegg til støtte til utdanning, turisme og næringsliv på øya.

Grønland får om lag 130 millioner norske kroner av USA.

