Dødstallet for april ble lørdag oppjustert til 2.712, noe som innebærer en dobling av antallet.

Samtidig varslet myndighetene at dødstallet for mai trolig vil bli enda høyere. Russland ligger på tredjeplass i verden regnet i antall smittetilfeller, totalt 520.129.

Lørdag ble det rapportert om 8.706 nye tilfeller. Hovedstaden Moskva er hardest rammet, men strenge restriksjoner ble opphevet forrige uke.

Spekulasjoner om underrapportering

Dødstallene har ligget mye lavere i Russland enn i andre land med store utbrudd. Det har ført til spekulasjoner om at russiske myndigheter har underrapportert antall døde.

Det oppdaterte tallet for april ble formidlet fra Rosstat, det offisielle russiske statistikkbyrået, lørdag. Det omfattet 1.270 tilfeller hvor viruset var hovedårsaken til dødsfallet. I tillegg har byrået nå inkludert dødsfall hvor avdøde hadde testet positivt, men covid-19 ikke var registrert som hovedårsaken.

I 435 dødsfall hadde viruset en «betydelig innflytelse», og i ytterligere 617 tilfeller var smitten bekreftet, men viruset spilte ingen stor rolle, ifølge Rosstat.

Statistikken omfatter også 390 tilfeller hvor personen opprinnelig hadde testet negativt, men hvor det ble senere slått fast at koronasmitte var hovedårsaken til dødsfallet.

WHO ba om endring

Russland har tidligere kunngjort at det totale antall døde ligger på 6.829, et tall som er basert på en daglig opptelling over koronaofre.

Landet har nå endret rutiner for å føre statistikk på anbefaling fra Verdens helseorganisasjon, opplyser regjeringens talsperson Tatiana Golikova.

Tidligere har Russland hevdet at lave dødstall kan knyttes til utstrakt testing og at det gjennomføres obduksjon for å slå fast dødsårsak.

Venter høyere tall for mai og juni

De nye april-tallene innebærer en dødsrate på 2,6 prosent av de smittede, ifølge Golikovas kunngjøring på russisk TV lørdag.

– De høyeste tallene vil komme i mai og den første halvdelen av juni. Leger kjemper nå for innbyggernes liv, spesielt de som får behandling med respirator, sa hun.

Dødstallene for mai er ennå ikke klare fordi regionale laboratorier ennå ikke er har alle resultatene fra obduksjoner.