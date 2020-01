Russiske agenter skal ha hacket ukrainsk gasselskap sentralt i riksrettsprosessen mot Trump

Selskapet står sentralt i president Donald Trumps forsøk på å finne belastende informasjon om USAs tidligere visepresident og kandidat til å bli Demokratenes presidentkandidat Joe Biden.

Russiske agenter startet hackingen i starten av november med mål om å stjele innloggingsinformasjonen til ansatte i Burisma, ifølge selskapet Area 1 som spesialiserer seg på epost-sikkerhet.

Hunter Biden, sønnen til Joe Biden, var tidligere styremedlem i Burisma. Det angivelige hackerforsøket skjedde samtidig som nyhetene om Ukraina og riksrett dominerte amerikanske og internasjonale medier.

Vellykket angrep

Det er ikke klart hva hackerne fant, eller hvilken informasjon de søkte etter, skriver New York Times. De skal ha lurt enkelte til å gi fra seg innloggingsinformasjonen og komme seg inn i Burismas servere.

– Angrepet var en suksess, sier Oren Falkowitz, en av grunnleggerne av Area 1.

Selskapet overvåker servere verden over og forsøker å stoppe såkalte phishing-angrep mot sine kunder. Mange av serverne blir brukt av hackere sponset av stater.

Den russiske taktikken skal være lik den amerikansk etterretning mener ble brukt for å hacke epostene til Hillary Clinton i 2016. Spesialetterforsker Robert Muellers rapport fastslo at Russland hadde intervenert i valget ved å hacke demokratenes epost og gjennom en kampanje i sosiale medier for å spre falsk informasjon.

Biden var målet

Ifølge ekspertene viser tidspunktet og omfanget at russerne muligens var på jakt etter potensielt ødeleggende materiale om far og sønn Biden. Det er den samme type informasjon som Trump ville ha fra Ukraina da han presset landet for å få dem og selskapet etterforsket, skriver avisen.

I desember stemte et flertall i Representantenes hus for å stille president Trump for riksrett for maktmisbruk ved presse den ukrainske regjeringen til å etterforske Biden. Han blir regnet som en utfordrer som har mulighet til vinne kampen mot Trump i presidentvalget i 2020.

Trump er også tiltalt for obstruksjon av Kongressen ved å motarbeide de folkevalgte gjennom å beordre føderale tjenestemenn til å trosse stevninger utstedt under riksrettsgranskingen.